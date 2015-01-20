中国称相信与斯里兰卡合作能进一步向前健康、稳定发展

路透北京1月19日 - 中国周一表示，希望并相信同斯里兰卡的有关合作能进一步向前健康、稳定发展。斯里兰卡新政府此前表示，将对上届政府批准的中资企业基础设施项目进行重新评估。

斯里兰卡一位官员两天前称，西里塞纳总统的政府将委托独立审计公司审计中资企业基础设施项目成本的基准。

中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称，中斯合作“符合两国和两国人民的根本利益”。

洪磊称：“我们希望并相信中斯双方有关合作能进一步向前健康、稳定发展。”

斯里兰卡上周五表示，将重新评估与中国交建(601800.SS)的15亿美元港口项目，理由是担心该公司会在一个安全敏感区域拥有土地控制权。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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