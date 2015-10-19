斯里兰卡防长称会考虑中国舰艇停靠事宜

路透北京10月18日 - 斯里兰卡国防部长Karunasena Hettiarachchi周日称，斯里兰卡会考虑允许中国海军舰艇再次停靠斯里兰卡，不过中国方面尚未提出请求。

斯里兰卡前政府与中国关系密切，允许中国潜艇在斯里兰卡港口停靠，这引起了印度的关切。

该国新任总统西里塞纳重新审视同中国的关系，当中包括中资企业参与投资的科伦坡港口城项目，这引起了中国的不安。

斯里兰卡外长2月访问中国时称，今后不太可能出现中国潜艇停靠斯里兰卡的情况。

但上月才上任的国防部长Hettiarachchi在北京对路透称，他会认真考虑中方让其海军舰艇停靠的请求，即使目前没有相关计划。

“目前尚无这方面的请求。如果有了，我会给予适当的考虑。如果来自正确的渠道，我们会认真考虑。”Hettiarachchi在北京举行的香山论坛间隙说道。（完）