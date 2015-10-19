斯里兰卡防长称会考虑中国舰艇停靠事宜

特朗普不会等到内阁名单通过才履行贸易协议承诺--发言人
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
路透北京10月18日 - 斯里兰卡国防部长Karunasena Hettiarachchi周日称，斯里兰卡会考虑允许中国海军舰艇再次停靠斯里兰卡，不过中国方面尚未提出请求。
斯里兰卡前政府与中国关系密切，允许中国潜艇在斯里兰卡港口停靠，这引起了印度的关切。
该国新任总统西里塞纳重新审视同中国的关系，当中包括中资企业参与投资的科伦坡港口城项目，这引起了中国的不安。
斯里兰卡外长2月访问中国时称，今后不太可能出现中国潜艇停靠斯里兰卡的情况。
但上月才上任的国防部长Hettiarachchi在北京对路透称，他会认真考虑中方让其海军舰艇停靠的请求，即使目前没有相关计划。
“目前尚无这方面的请求。如果有了，我会给予适当的考虑。如果来自正确的渠道，我们会认真考虑。”Hettiarachchi在北京举行的香山论坛间隙说道。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透华盛顿1月19日 - 美国候任总统特朗普(Donald Trump)发言人斯派塞(Sean Spicer)周四称，特朗普不会等到国会通过内阁人选之后，才履行他对于退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)、并重新协商北美自由贸易协定(NAFTA)的诺言；TPP包含12个成员国。
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