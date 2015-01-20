中国称相信与斯里兰卡合作能进一步向前健康、稳定发展

台湾经济指标预测--5月11日至6月6日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京1月19日 - 中国周一表示，希望并相信同斯里兰卡的有关合作能进一步向前健康、稳定发展。斯里兰卡新政府此前表示，将对上届政府批准的中资企业基础设施项目进行重新评估。
斯里兰卡一位官员两天前称，西里塞纳总统的政府将委托独立审计公司审计中资企业基础设施项目成本的基准。
中国外交部发言人洪磊在例行记者会上称，中斯合作“符合两国和两国人民的根本利益”。
洪磊称：“我们希望并相信中斯双方有关合作能进一步向前健康、稳定发展。”
斯里兰卡上周五表示，将重新评估与中国交建 的15亿美元港口项目，理由是担心该公司会在一个安全敏感区域拥有土地控制权。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月15日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/19 1620 经常帐 第一季 -- 顺差183亿美元 * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/22 0830 季调后失业率 4月 -- 3.84% 5/22 1600 外销订单 4月 -- +12.3% 年增率 5/23 16
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 3月 +12.3% +22.0% 5/22 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 -- 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- M
路透台北5月11日 - 台湾货币市场周四及本提存期资金预期变化因素摘要如下： 宽松因素： --央行到期定存单7,612.5亿台币。 紧缩因素： --央行料将发行定存单。 --央行发行两年期定存单，金额300亿台币。 ------------------------------------------------------------------------- 本提存期 **宽松因素： --央行存单到期共3兆(万亿)8,015.8亿台币： 05/11 7,612.5亿台币 05/12 2,495.5亿台币 05/15 4,091.5亿台币 05/16 2,090亿台币 05/17 1,216.5亿台币