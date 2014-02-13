中国与斯里兰卡或将于今年底签订自由贸易协议

周三佩里斯接受新华社采访时表示，这是自1952年两国签署以橡胶换大米协议以来最重要的双边成就。

中国与斯里兰卡的联系日益紧密，为斯里兰卡的机场、道路、铁路和港口建设提供资金支持。这些经济联系动摇了印度作为斯里兰卡传统经济伙伴的地位。（完）