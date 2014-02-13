中国与斯里兰卡或将于今年底签订自由贸易协议

预计中国二季度住宅地价增速或将进一步放缓--报告
路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
路透北京2月13日 - 新华社援引斯里兰卡外长佩里斯的话报道称，中国与斯里兰卡可能将在今年底签订一项自由贸易协议。
佩里斯正在中国进行为期四天的访问，他称：“可行性研究即将完成。”
周三佩里斯接受新华社采访时表示，这是自1952年两国签署以橡胶换大米协议以来最重要的双边成就。
中国与斯里兰卡的联系日益紧密，为斯里兰卡的机场、道路、铁路和港口建设提供资金支持。这些经济联系动摇了印度作为斯里兰卡传统经济伙伴的地位。（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
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路透北京4月17日 - 中国土地勘测规划院地价所所长赵松周一称，今年以来随着限购限贷范围向热点城市周边扩展，年内房地产调控进一步收紧的预期强烈，热点地区市场交易回落，房地产开发投资和购置需求受到阶段性抑制，住宅地价环比增速放缓，预计今年二季度住宅地价增速或将进一步放缓。
路透北京4月17日 - 中国国家统计局周一公布数据显示，今年一季度国内生产总值（GDP）同比增长6.9%，略高于路透调查预估中值6.8%；环比则增长1.3%。
路透新加坡4月17日 - 中国蚂蚁金服提高对美国电子支付公司速汇金(MoneyGram International) 的收购报价，超过了竞购方Euronet Worldwide 的报价，速汇金董事会一致批准了该交易。