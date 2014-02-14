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亚洲 | 2014年 2月 14日 星期五 10:39 BJT

中国与斯里兰卡或将于今年底签订自由贸易协议

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京2月13日 - 新华社援引斯里兰卡外长佩里斯的话报导称，中国与斯里兰卡可能将在今年底签订一项自由贸易协议。

佩里斯正在中国进行为期四天的访问，他称：“可行性研究即将完成。”

周三佩里斯接受新华社采访时表示，这是自1952年两国签署以橡胶换大米协议以来最重要的双边成就。

中国与斯里兰卡的联系日益紧密，为斯里兰卡的机场、道路、铁路和港口建设提供资金支持。这些经济联系动摇了印度作为斯里兰卡传统经济伙伴的地位。（完）

编译：王琛 发稿：王凤昌
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