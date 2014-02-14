中国与斯里兰卡或将于今年底签订自由贸易协议

全球贸易：IMF总裁拉加德称，所有成员都支持自由公平贸易
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京2月13日 - 新华社援引斯里兰卡外长佩里斯的话报导称，中国与斯里兰卡可能将在今年底签订一项自由贸易协议。
佩里斯正在中国进行为期四天的访问，他称：“可行性研究即将完成。”
周三佩里斯接受新华社采访时表示，这是自1952年两国签署以橡胶换大米协议以来最重要的双边成就。
中国与斯里兰卡的联系日益紧密，为斯里兰卡的机场、道路、铁路和港口建设提供资金支持。这些经济联系动摇了印度作为斯里兰卡传统经济伙伴的地位。（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周三指出，已成立70年以上的IMF将继续进化，以满足189个成员的需求；但她也表示，没有人反对自由和公平贸易。
经过连续调整之后，焦炭期价出现止跌企稳迹象。然而，周三1709合约跳空下行，创出本轮调整新低，成为当日领跌品种。我们认为，焦炭后市承压较重，难以摆脱弱势。
在MACD指标系统中，绿柱实体持续出现，且DIFF和DEA指标值创出2013年以来新低，暗示目前空头力量非常强势，多头信心极度低迷。预计未来沪胶1709合约依然存在走低的风险。(完)