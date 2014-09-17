中斯两国央行签署双边本币互换协议

中国内地和香港两地上市A+H股股价对比表--4月20日
涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。
路透北京9月17日 - 中国央行称，与斯里兰卡中央银行签署规模为100亿元人民币/2,250亿卢比的双边本币互换协议，互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。
周二晚间刊登在中国人民银行网站的新闻稿表示，此次双边本币互换协议的签署，旨在促进双边贸易和投资，并加强两国央行在货币与金融领域的合作与交流。当日签署的还有《中国人民银行与斯里兰卡中央银行金融合作谅解备忘录》。（完）
(发稿 倪蔚丹；审校 李然/曾祥进)
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涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权平均溢价为19.12%，低于上交易日收盘的20.06%。
路透北京4月20日 - 中国股市沪综指周四微收升，结束连四日跌势。分析师指出，今日早盘股指反弹乏力，午后再度下探3,150点附近后获护盘拉抬，尾盘在生物医药、食品饮料等防御性板块的拉抬下股指勉强翻红。短期大盘连续下跌后有望暂时企稳，但场内资金持续撤离，赎回压力逐步上升料使大盘反弹难度加大。
路透上海4月20日 - 中国网络招聘领先企业--智联招聘发布最新报告称，受春节后职场出现跳槽热和高校毕业生春季招聘期等因素影响，一季度国内求职人数环比明显上升，而互联网行业春节后离职流动性较大。