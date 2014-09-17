中斯两国央行签署双边本币互换协议

周二晚间刊登在中国人民银行网站的新闻稿表示，此次双边本币互换协议的签署，旨在促进双边贸易和投资，并加强两国央行在货币与金融领域的合作与交流。当日签署的还有《中国人民银行与斯里兰卡中央银行金融合作谅解备忘录》。（完）