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中国财经 | 2014年 9月 17日 星期三 11:23 BJT

中斯两国央行签署双边本币互换协议

路透北京9月17日 - 中国央行称，与斯里兰卡中央银行签署规模为100亿元人民币/2,250亿卢比的双边本币互换协议，互换协议有效期三年，经双方同意可以展期。

周二晚间刊登在中国人民银行网站的新闻稿表示，此次双边本币互换协议的签署，旨在促进双边贸易和投资，并加强两国央行在货币与金融领域的合作与交流。当日签署的还有《中国人民银行与斯里兰卡中央银行金融合作谅解备忘录》。（完）

(发稿 倪蔚丹；审校 李然/曾祥进)

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