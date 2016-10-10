上交所称将研究市场分层 加快推进新经济和高新企业上市

路透上海10月10日 - 中国上海证券交易所总经理黄红元表示，上交所下一步主要工作任务包括，逐步增强市场融资功能，以实体经济需求为导向，研究市场分层，加快推进新经济和高新技术企业发行上市。

上交所网站刊登其讲话并称，该所还将优化公司债预审核机制，大力发展股债结合产品、绿色债，探索推出创新创业债等产品；并在维护二级市场平稳发展的基础上，努力实现预期明确、定价适当、连续快速的IPO运行。

同时，完善优胜劣汰筛选机制，推进上市公司并购重组，促进上市公司转型升级，化解过剩产能，盘活存量资产；实施上市公司退市制度改革，完善配套业务规则，逐步形成有进有退、进退有序的遴选机制。

市场监管方面，黄红元提出，要继续发挥交易所一线监管的优势和作用，积极探索支持证监会派出机构开展现场检查的可行方式，推进异常交易行为认定标准公开，增加市场监察透明度；加大案件线索上报力度，提升市场监察威慑力等。

数据显示，截至今年8月底，上交所股票总市值27.06万亿元人民币，当年股票成交金额33.21万亿元，股票筹资金额5,251.24亿元。在最新的世界交易所联合会（WFE）排名中，分别排名全球第四、第四和第三。（完）

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