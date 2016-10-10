上交所称将研究市场分层 加快推进新经济和高新企业上市

中国2016年银行理财存续规模料逾30万亿 外币理财投资升温--报告
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透上海10月10日 - 中国上海证券交易所总经理黄红元表示，上交所下一步主要工作任务包括，逐步增强市场融资功能，以实体经济需求为导向，研究市场分层，加快推进新经济和高新技术企业发行上市。
上交所网站刊登其讲话并称，该所还将优化公司债预审核机制，大力发展股债结合产品、绿色债，探索推出创新创业债等产品；并在维护二级市场平稳发展的基础上，努力实现预期明确、定价适当、连续快速的IPO运行。
同时，完善优胜劣汰筛选机制，推进上市公司并购重组，促进上市公司转型升级，化解过剩产能，盘活存量资产；实施上市公司退市制度改革，完善配套业务规则，逐步形成有进有退、进退有序的遴选机制。
市场监管方面，黄红元提出，要继续发挥交易所一线监管的优势和作用，积极探索支持证监会派出机构开展现场检查的可行方式，推进异常交易行为认定标准公开，增加市场监察透明度；加大案件线索上报力度，提升市场监察威慑力等。
数据显示，截至今年8月底，上交所股票总市值27.06万亿元人民币，当年股票成交金额33.21万亿元，股票筹资金额5,251.24亿元。在最新的世界交易所联合会（WFE）排名中，分别排名全球第四、第四和第三。（完）
参看详情，请点选上交所网站：here
(发稿 徐永；审校 张喜良)
路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。
--人民币兑美元当周升0.33%。本周美元指数震荡回调，人民币随之震荡上涨，而日间波动区间则明显扩大。经过上周的“教育”，自营盘布仓趋于谨慎，美元多头头寸大为减少。离岸人民币流动性略松但整体仍紧张，离岸人民币与在岸汇价继续保持大幅倒挂。预计春节前人民币将维持双向波动，总体偏强概率较大。