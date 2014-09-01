版本:
中国
时事要闻 | 2014年 9月 1日 星期一 13:52 BJT

湖北一小学发生持刀伤人事件 3人死亡

路透北京9月1日 - 新华社新华视点微博称，湖北省十堰市郧西县城关镇东方小学周一发生一起持刀伤人事件，犯罪嫌疑人陈某持刀闯入校园，砍伤9人，造成3人身亡，犯罪嫌疑人当场跳楼自杀。

目前尚不清楚受害者中有多少是学生，也不清楚这起持刀伤人事件的动机是什么。

一名当地政府官员在电话中对路透称，他们对此事无可奉告。（完）

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 时事要闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐