湖北一小学发生持刀伤人事件 3人死亡

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透北京9月1日 - 新华社新华视点微博称，湖北省十堰市郧西县城关镇东方小学周一发生一起持刀伤人事件，犯罪嫌疑人陈某持刀闯入校园，砍伤9人，造成3人身亡，犯罪嫌疑人当场跳楼自杀。
目前尚不清楚受害者中有多少是学生，也不清楚这起持刀伤人事件的动机是什么。
一名当地政府官员在电话中对路透称，他们对此事无可奉告。（完）
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路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。