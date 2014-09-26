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时事要闻 | 2014年 9月 26日 星期五 13:21 BJT

广西4名小学生上学路上被砍死

路透北京9月26日 - 新华社报导称，周五广西发生恶性事件，四名小学生在上学路上被一名中年男子砍杀。

新华引述广西灵山县警方的话称，警方正全力追捕凶手。但报导未谈及凶手作案动机。

四名被害学生中三人当场死亡，另一人送到医院抢救无效死亡。（完）

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