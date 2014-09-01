湖北一小学发生持刀伤人事件 3人死亡

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月1日 - 新华社新华视点微博称，湖北省十堰市郧西县城关镇东方小学周一发生一起持刀伤人事件，犯罪嫌疑人陈某持刀闯入校园，砍伤9人，造成3人身亡，犯罪嫌疑人当场跳楼自杀。
目前尚不清楚受害者中有多少是学生，也不清楚这起持刀伤人事件的动机是什么。
一名当地政府官员在电话中对路透称，他们对此事无可奉告。（完）
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。