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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 13:58 BJT

湖北一小学发生持刀伤人事件 3人死亡

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月1日 - 新华社新华视点微博称，湖北省十堰市郧西县城关镇东方小学周一发生一起持刀伤人事件，犯罪嫌疑人陈某持刀闯入校园，砍伤9人，造成3人身亡，犯罪嫌疑人当场跳楼自杀。

目前尚不清楚受害者中有多少是学生，也不清楚这起持刀伤人事件的动机是什么。

一名当地政府官员在电话中对路透称，他们对此事无可奉告。（完）
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