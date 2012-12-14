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时事要闻 | 2012年 12月 14日 星期五 16:19 BJT

河南一男子持刀砍伤22名学生--新华

路透北京12月14日 - 新华社报道称，河南省光山县陈棚村一名男子周五持刀在当地一小学门口砍伤了22名学生和一名成人。

报道称，这位36岁的男子名叫闵应军。但报道未就伤者的状况给出进一步细节。

中国最近几年发生多起针对学校及学生的袭击案，促使公众呼吁采取更多措施保护未成年人。（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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