河南一男子持刀砍伤22名学生--新华

中国全国人大任命何立峰为发改委主任、钟山为商务部部长
路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京12月14日 - 新华社报道称，河南省光山县陈棚村一名男子周五持刀在当地一小学门口砍伤了22名学生和一名成人。
报道称，这位36岁的男子名叫闵应军。但报道未就伤者的状况给出进一步细节。
中国最近几年发生多起针对学校及学生的袭击案，促使公众呼吁采取更多措施保护未成年人。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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路透北京2月24日 - 新华社官方微博新华视点周五报导，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，决定任命何立峰为国家发展和改革委员会主任、张军为司法部部长、钟山为商务部部长。
路透北京2月24日 - 新华视点微博周五称，十二届全国人大常委会第二十六次会议周五下午经表决，任命黄奇帆、朱小丹、杨雄、刘昆为全国人大财政经济委员会副主任委员。
路透东京2月24日 - 日本首相安倍晋三的夫人已经与一家陷入低价购地丑闻的学校断绝关系，该校的经营者以超低价格购买国有土地而受到指责，丑闻迅速演变成了困扰安倍晋三的政治麻烦。