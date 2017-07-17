中国设国务院金融稳定发展委员会 坚定执行稳健货币政策--习近平

路透上海7月15日 - 中国全国金融工作会议14日至15日召开。国家主席习近平在会上表示，要加强金融监管协调、补齐监管短板，设立国务院金融稳定发展委员会，强化人民银行宏观审慎管理和系统性风险防范职责，落实金融监管部门监管职责，并强化监管问责。

中央电视台周六引述他并强调，除要主动防范化解系统性金融风险，还要推动经济去杠杆，坚定执行稳健的货币政策，处理好稳增长、调结构、控总量的关系；要把国有企业降杠杆作为重中之重，抓好处置“僵尸企业”工作。

“要把主动防范化解系统性金融风险放在更加重要的位置，...着力防范化解重点领域风险，着力完善金融安全防线和风险应急处置机制。”习近平说，“各级地方党委和政府要树立正确政绩观，严控地方政府债务增量，终身问责，倒查责任。”

金融服务实体经济方面，他指出，把更多金融资源配置到经济社会发展的重点领域和薄弱环节，引导金融业发展同经济社会发展相协调，促进融资便利化、降低实体经济成本、提高资源配置效率、保障风险可控。

融资层面，要把发展直接融资放在重要位置，形成融资功能完备、基础制度紮实、市场监管有效、投资者合法权益得到有效保护的多层次资本市场体系。

同时要改善间接融资结构，推动国有大银行战略转型，发展中小银行和民营金融机构，促进保险业发挥长期稳健风险管理和保障的功能。要促进金融机构降低经营成本，清理规范中间业务环节，避免变相抬高实体经济融资成本。

**扩大金融对外开放**

习近平还强调，要坚定深化金融改革。优化金融机构体系，完善国有金融资本管理，完善外汇市场体制机制；完善风险管理框架，强化风险内控机制建设，推动金融机构真实披露和及时处置风险资产。

要扩大金融对外开放。深化人民币汇率形成机制改革，稳步推进人民币国际化，稳步实现资本项目可兑换。积极稳妥推动金融业对外开放，合理安排开放顺序，加快建立完善有利于保护金融消费者权益、有利于增强金融有序竞争、有利于防范金融风险的机制；推进“一带一路”建设金融创新，搞好相关制度设计。

国务院总理李克强在会议上指出，要创新金融调控思路和方式，继续实施稳健的货币政策，保持货币信贷适度增长和流动性基本稳定，不断改善对实体经济的金融服务。积极发展普惠金融，着力解决融资难融资贵问题。

他并强调，要加强对创新驱动发展、新旧动能转换、促进“双创”支撑就业等的金融支持。优化金融资源空间配置和金融机构布局，大力发展中小金融机构。增强金融服务实体经济的可持续性，着力强实抑虚。

“积极稳妥推进去杠杆，深化国企改革，把降低国企杠杆率作为重中之重，有效处置金融风险点，防范道德风险，坚决守住不发生系统性风险的底线。”李克强说。

金融监管领域，要推进金融监管体制改革，增强金融监管协调的权威性有效性，强化金融监管的专业性统一性穿透性，“所有金融业务都要纳入监管，练就‘火眼金睛’，及时有效识别和化解风险，整治金融乱象。”

中国金融工作会议一般每五年召开一次，此前已召开四次，分别是在1997年、2002年、2007年和2012年。(完)