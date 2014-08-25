新三板正式施行做市转让方式 首日成交活跃个股振幅较大

路透北京8月25日 - 中国全国中小企业股份转让系统公司（俗称“新三板”）周一正式施行做市转让方式，43家首尝做市交易的挂牌企业首日成交表现活跃，由于没有涨跌幅限制，部分个股振幅较大。

全国中小企业股份转让系统网站数据显示，截至今日收盘，在43家做市转让公司中，涨幅大于50%的有8家，股价下跌的公司共计7家。成交总额超过3,890万元人民币，总成交量逾478万股，42家企业中东亚装饰成为唯一一只零成交的挂牌公司。

”做市商的功能能不能有效的发挥取决于多方面的因素，比如说我们的技术条件、制度条件和市场条件，这个功能一定是一个逐步释放的过程。”“新三板”发言人隋强表示。

隋强指出，从掌握的情况来看，后续还有很多公司将会陆续加入做市商交易方式的行列中。目前部分公司仍处于观望状态，部分公司正处于做市准备阶段，或正处于选择做市商方式需要履行的公司内部决策程序阶段。

他并指出，短期希望通过做市商大幅提升“新三板”的市场流动性并不现实，但整体来看，做市商上线以后对改善市场的流动性，提升市场的定价功能，“新三板”还是抱有很强的信心的。

太平洋证券副总经理程晓明亦认为，做市业务开始后交易有所提升，但还不够。首先是1,000多家挂牌公司中参与做市交易的还不到100家，另外即使做市交易的股票，总体仍不够活跃。不过他相信这些问题一定会得到逐步得到解决的。

中国全国中小企业股份转让系统公司（俗称“新三板”）上周五迎来第1,000家挂牌公司。[nL4S0QS1ZX] （完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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