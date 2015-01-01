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时事要闻 | 2015年 1月 1日 星期四 08:30 BJT

上海外滩发生踩踏事故 致35人死亡43人受伤

路透上海1月1日 - 上海市政府称，2014年12月31日晚23时35分许，上海外滩陈毅广场发生拥挤踩踏事故，已造成35人死亡、43人受伤。

据新华社报导，上海市连夜成立工作组，上海市委书记韩正、市长杨雄要求全力做好伤员抢救和善后处置等工作，事故原因目前正在调查中。报导称，伤者多数是学生。（完）

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