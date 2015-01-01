上海外滩发生踩踏事故 致35人死亡43人受伤

美国内政部长签署命令 要求制定新的近海开发计划
路透休斯顿5月1日 - 美国内政部长辛克周一签署命令，要求美国海洋能源管理局(Bureau of Ocean Energy Management)制定一项开发美国外大陆架的五年新计划。
路透上海1月1日 - 上海市政府称，2014年12月31日晚23时35分许，上海外滩陈毅广场发生拥挤踩踏事故，已造成35人死亡、43人受伤。
据新华社报导，上海市连夜成立工作组，上海市委书记韩正、市长杨雄要求全力做好伤员抢救和善后处置等工作，事故原因目前正在调查中。报导称，伤者多数是学生。（完）
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透休斯顿5月1日 - 美国内政部长辛克周一签署命令，要求美国海洋能源管理局(Bureau of Ocean Energy Management)制定一项开发美国外大陆架的五年新计划。
路透华盛顿/首尔5月1日 - 美国总统特朗普周一提出会见朝鲜领导人金正恩的可能性，称将很荣幸在合适的情况下与这位年轻的领导人见面。而与此同时，朝鲜方面却暗示将继续进行核武试验。
路透首尔5月1日 - 朝鲜周一暗示将继续进行核武试验，称面对美国的侵略和歇斯底里，该国将“在任何时候不断”将核力量提高到“最大化”。