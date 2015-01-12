上海停办2015年豫园灯会

澳大利亚总理承诺投入10亿澳元用于保护大堡礁
路透悉尼6月13日 （记者 Peter Gosnell） - 澳大利亚总理特恩布尔周一承诺投入10亿澳元（7.38亿美元）用于保护大堡礁。
路透上海1月12日 - 上海豫园旅游商城股份有限公司近日发布公告称，将停止举办2015年豫园新春民俗艺术灯会。“豫园灯会”已有20年历史。
今年元旦前夜上海外滩发生拥挤踩踏事件，造成36人死亡。上海官方对这起事件的应对引发全球关注，有批评观点称这会让上海的名声蒙尘，也会令上海提出的到2020年成为世界金融中心的宏伟计划面临风险。
上海豫园旅游商城股份有限公司网站公告称：“考虑到安全和管理等综合因素，豫园商城决定停止举办2015年豫园新春民俗艺术灯会。”
据官媒报导称，2013年豫园灯会吸引了国内外游客约60万人。（完）
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路透蒙特利尔6月11日 - 奢侈品集团LVMH旗下瑞士钟表品牌泰格豪雅（Tag Heuer）的首席执行官（CEO）周六称，在竞争对手因市场需求疲软缩减投资之际，该公司正在推动泰格豪雅品牌在中国市场的发展。
路透布鲁塞尔6月3日 - 国际钻石生产商周五发布新的广告语“唯真乃珍稀”（“Real is Rare”），以吸引千禧一代买家，但知名钻石生产商戴比尔斯表示将继续使用其经典广告“钻石恒久远，一颗永流传”。