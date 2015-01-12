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亚洲 | 2015年 1月 12日 星期一 14:35 BJT

上海停办2015年豫园灯会

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海1月12日 - 上海豫园旅游商城股份有限公司近日发布公告称，将停止举办2015年豫园新春民俗艺术灯会。“豫园灯会”已有20年历史。

今年元旦前夜上海外滩发生拥挤踩踏事件，造成36人死亡。上海官方对这起事件的应对引发全球关注，有批评观点称这会让上海的名声蒙尘，也会令上海提出的到2020年成为世界金融中心的宏伟计划面临风险。

上海豫园旅游商城股份有限公司网站公告称：“考虑到安全和管理等综合因素，豫园商城决定停止举办2015年豫园新春民俗艺术灯会。”

据官媒报导称，2013年豫园灯会吸引了国内外游客约60万人。（完）
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