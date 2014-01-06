宁夏一清真寺发生踩踏事故 14人死亡

法国总统候选人马克龙料在首轮投票中胜出 勒庞支持率进一步落后--民调

路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。