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时事要闻 | 2014年 1月 6日 星期一 08:56 BJT

宁夏一清真寺发生踩踏事故 14人死亡

路透北京1月6日 - 新华社报道称，周日下午，中国宁夏固原市西吉县北大寺发生踩踏事故，已造成14人死亡，10人受伤。

周日北大寺举行已故宗教人士忌日纪念活动，下午在为信教群众散发油香（油饼）过程中，由于群众相互拥挤，发生意外踩踏事故。

报道称，受伤人员正在医院救治，其中四人重伤。（完）

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