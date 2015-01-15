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时事要闻 | 2015年 1月 15日 星期四 11:48 BJT

上海市纪委调查踩踏事故当晚官员在高档餐厅用餐一事

路透上海1月15日 - 新华社报导称，上海市纪委正在对该市黄浦区部分领导去年12月31日晚在外滩附近一家高档餐厅用餐一事进行调查。

《财新》周一报导称，这些官员当时在外滩附近的一家日本菜餐厅用餐。这家餐厅的人均消费为305-628美元不等。

新华社周三晚报导称：“上海市纪委对此高度重视，已在调查核实。”

去年12月31日晚，上海外滩发生踩踏致死事件，遇难者多为年轻人。该市当局因对当时的跨年活动投入的安保人力不足而遭到诟病。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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