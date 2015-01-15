上海市纪委调查踩踏事故当晚官员在高档餐厅用餐一事

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透上海1月15日 - 新华社报导称，上海市纪委正在对该市黄浦区部分领导去年12月31日晚在外滩附近一家高档餐厅用餐一事进行调查。
《财新》周一报导称，这些官员当时在外滩附近的一家日本菜餐厅用餐。这家餐厅的人均消费为305-628美元不等。
新华社周三晚报导称：“上海市纪委对此高度重视，已在调查核实。”
去年12月31日晚，上海外滩发生踩踏致死事件，遇难者多为年轻人。该市当局因对当时的跨年活动投入的安保人力不足而遭到诟病。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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