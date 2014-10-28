《路透精英汇》中国创业板将宽入严出 加速优胜劣汰--深交所副总经理

路透北京10月28日 - 代表新兴产业经济的中国创业板运行已五年，在当前经济下行压力明显加大之际，中小企业抗风险能力偏弱，业绩波动有所分化，未来肩负推动经济转型创新使命的创业板将从放宽准入和严格退出两方面加速优胜劣汰，加强投资者保护。

深圳证券交易所副总经理刘慧清日前在接受路透专访时表示，创业板本身定位服务高成长、自主创新能力强的企业，但由于创新型企业不确定性大，隐含着一定的高风险。为加大优胜劣汰力度，创业板严格要求上市公司执行不得借壳上市的规定，并在今年降低了上市财务准入门槛，希望藉此引进一些真正优秀的企业。

“我们希望是能够有一些真正优秀的企业进来，有个很好的优胜劣汰的机制。”她称。

她表示，创业板更鼓励企业家的创新精神，同时也要考虑增强市场主体活力，提高市场竞争能力，实现优胜劣汰，因此创业板率先推出了退市制度改革，将整个退市周期时间缩短，指标更加严格，并不鼓励创业板公司在任何阶段借壳。

刘慧清并指出，在整个经济周期下行过程中，绝大多数企业经营状况都是下行的，单单要求创业板企业业绩不断保持线性增长并不合理，创业板企业也脱离不了宏观大环境，交易所对创新型企业的上市标准也在不断的调整过程中。

“我们推出初期的时候是要求保持持续增长的，今年修改的时候把它调了，就是说我不要求你持续增长，允许有一定的波动，我觉得这个是符合企业生命周期的。”她称。

2014年半年报数据显示，创业板公司业绩增速较一季度下滑2.53个百分点，至15.05%，中报业绩出现亏损的公司达到27家，与此同时估值则明显偏高，整体风险不断上升。

刘慧清并提到，中国股市个人投资者偏多，散户的投资偏好导致创业板换手率在全世界较高，但其相对缺乏了解公司的渠道，因此交易所希望通过搭建各种平台加大信息披露，明确个人投资者对公司的预期。

她强调，从目前数据分析，投资者适当性管理制度加大了创业板投资者的风险防范意识和承受能力。另外万福生科(300268.SZ)和海联讯(300277.SZ)投资者补偿案例也开启了国内市场相关主体主动承担赔偿责任的先河。

**支持互联网企业上市**

近期，阿里巴巴等互联网企业海外上市受到追捧，国内创业板改革呼声渐起，监管层称，将积极研究在创业板设立专门层次，支持符合一定条件但尚未盈利的互联网和科技创新企业在新三板挂牌一年后到创业板上市。

刘慧清对此表示，深交所目前仍在研究整个制度安排，上述企业在尚未盈利的情况下上市，需要在各方面有一些差异性的制度安排，不可能沿用现有的创业板制度。

“我们要在现有创业板的基础上还要做一些差异化的安排，比如有可能会实行更严格的投资者适当性制度。”她称，目的是希望参与单独层次市场的投资者具备更强的风险意识和风险承受能力。

她并称，正在研究中的上述制度是一整套制度安排，除了要考虑与新三板、创业板的衔接问题，也需考虑企业的信息披露制度、交易制度和退市制度问题。

对于可能放宽的上市门槛，她认为，目前创业板仍需要渐进式的改革，不一定一步就能达到最宽松的上市标准。收入指标、现金流指标也是考察企业经营状况的标准，但具体的制度安排还未确定。

刘慧清指出，国内互联网企业去美国上市确实门槛很低，亏损的也可以上，再加上现实中企业在国内上市存在排队现象，企业对在国内上市的时间很难有明确的预期。

同时国内早期互联网企业的发展依赖海外资本较多，海外创投机构在入资企业的时候，就设立了一些较适应到海外上市的股权结构，这也是目前国内互联网公司赴海外上市的客观原因之一。

另外，境内互联网产业对外资控股仍存有限制，海外资本投资互联网企业既要规避国内产业限制的门槛，又要有回报有退出要求，所以经常会设计出一些复杂的公司架构，这些架构对互联网企业在国内上市也构成障碍。

**挑战机遇并存**

尽管在发展过程中遇到许多问题，但投资者对新经济的希望仍推动中国创业板走到了今天的局面。当下中国经济下行压力加大，通过资本市场助力经济创新转型的任务将更迫切，创业板在面临挑战的同时也面临发展机遇。

“我觉得创业板刚好契合了整个经济转轨的这么一个过程，给了大家一个希望吧。”刘慧清表示，中国经济正处在新经济替代传统经济的转轨期，整个社会都在不断的调整和思考未来的方向。

她称，中国资本市场的新股发行体制、产业政策门槛、市场包容度和投资者结构都使得国内创业板跟国际成熟市场比较起来还显得很小很年轻，对实体经济支持的力度也没能完全体现出来。

但目前创业板上市企业代表了中国经济转型升级和自主创新战略的发展方向，活跃的交易和较高的估值代表了投资者对上市公司的认可和对创新经济的包容。

深交所数据显示，截至2014年8月31日，创业板387家上市公司平均市盈率为61.54倍，板块交易量占深市总交易量的比例已升至24.30%，明显高于流通市值占比的增速（18.1倍）。

刘慧清并表示，创业板正改变着中国企业的发展创新模式。数据显示，企业在创业板上市后发明专利成倍增长，创新模式亦正由国家推动型向以PE、VC为代表的民间资本推动型转变。

“你有这么一个市场机制，然后能够有效运转，它资金自然就会汇聚，资金汇聚人才汇聚，所以你看现在我们创业板很多创业家都是搞科研的。”她说，资本的力量使得很多企业都愿意创新，并对其他企业形成了激励作用。

数据显示，2009至2013年，创业板公司研发支出占营业收入比例一直保持在5%-6%左右并呈逐年上升，截至2013年底，创业板公司拥有专利17,322件，其中发明专利4,528件，较上市前均增长了一倍多。

此外，创业板也为中国资本市场的生态环境带来了变化，激发了本土创投机构快速的发展。创业板初期机构投资者很少，也抱有怀疑态度，但目前其持有创业板流通市值的份额已一路上涨至40%以上。

“假如说没有创业板，再早没有中小板的话，我们整个这种创投机构的发展基本是没有的。”刘慧清称。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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