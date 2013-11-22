创业板将适当放宽财务准入指标 尽快推出再融资制度--证监会

路透上海11月22日 -中国证监会新闻发言人邓舸周五表示，证监会正在对创业板改革相关问题进行研究，其定位为创新型、成长型中小企业的主要资本市场平台。将适当放宽财务准入指标，合理设计并尽快推出再融资制度。

他在新闻例会上指出，未来创业板将还将拓展市场服务的行业覆盖面，完善并购重组制度，修订信息披露规则，严格执行退市制度。

他说，鉴于创业板改革方案涉及发行条件等事项，证监会将在履行相关法律程序后发布实施。

据首次发行股票在创业板上市管理办法，创业板上市公司的财务指标包括：发行后股本总额不少于三千万元人民币、最近一期末净资产不低于两千万元、最近两年连续盈利且两年净利累计不少于一千万元或最近一年盈利且净利润不少于五百万元等。

中国创业板已推出四年，目前已有355家公司上市公司，总市值达1.47万亿元，平均市盈率近54倍，远高于深市主板的19.6倍和沪市主板的11.39倍。（完）

(发稿 林琦; 审校 黄凯)

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