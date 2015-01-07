规范改进行政审批措施 提升政府执行力--国务院

路透北京1月7日 - 中国国务院常务会议周三称，将着力规范和改进行政审批行为，治理“审批难”，按照依法行政、公开公正、便民高效、严格问责的原则。

李克强总理主持召开国务院常务会议并指出，针对群众反映较多的审批“沉疴”，着力规范和改进行政审批行为，有利于提高行政效能，促进行政权力法治化，防止权力寻租，营造便利创业创新的营商环境，激发社会活力和创造力。

会议确定承担行政审批职能的部门全面实行“一个窗口”对外统一受理，申请量大的要安排专门场所，对每一个审批事项都要编制服务指南，列明申请条件、基本流程、示范文本等。

会议指出建立受理单制度和办理时限承诺制，各部门受理申请要出具受理单，依法依规明确办结时限，不得以任何理由自行延长审批时限，防止审批事项久拖不决。探索对多部门审批事项实行一个部门牵头、其他部门协同的“一条龙”审批或并联审批，让审批提速。

会议要求各部门要对承担的每项审批事项制定工作细则，明确审查内容、要点和标准等，严禁擅自抬高或降低审批门槛，避免随意裁量。并坚持“透明办理”，除涉及国家秘密、商业秘密或个人隐私外，所有审批的受理、进展、结果等信息都要公开。

与此同时，会议决定推进“网上办理”，各部门要积极推行网上预受理、预审查，加强国务院部门间、中央和地方间信息资源共享，尽可能让地方、企业减少为审批奔波，切实方便群众。（完）

(发稿 张晓翀；审校 杨淑祯)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。