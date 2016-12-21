至少一家中国国有银行已通过回购向基金公司提供流动性支持--消息

路透上海12月21日 - 两位消息人士周三透露，中国国有银行中已至少有一家通过回购交易，向基金公司提供流动性支持，金额高达数十亿元人民币。这显示非银机构近期无法从银行获得流动性支持的僵局正在好转。

由于债券价格连续下跌，以及国海证券的假公章事件，导致债市流动性接近停滞，特别是非银行金融机构的融资、过券等业务遭速冻，债券市场一时危机四伏。

“市场正在回暖，我们的业务也在逐步恢复正常。”上述放款的一国有银行交易人士称。

中国银行间债市周三盘初10年期国开活跃券跳低逾10个基点(bp)，国债收益率和利率互换亦同向下行，因国海证券早间称，认可伪造其印章并私签债券交易的相关协议，提振市场情绪。（完）