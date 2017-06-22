中国四大行6月大量转让不良资产 因监管严查非真实出表--报载

路透上海6月22日 - 中国财经媒体--21世纪经济报导周四报导称，进入6月以来，四大国有商业银行一改往日对不良资产的“惜售”情结，主动对外大量转让不良资产，仅近日转让的债权本息就超过600亿元人民币。

报导援引业内人士称，四大行集中转让不良资产主要是迫于银监会“三三四”（“三违反”、“三套利”和“四不当”）检查的监管压力；银监会多个文件要求，加强对银行不良的真实性核查，原来非真实出表的行为要及时制止，如果不及时卖掉转为真实出售，或将面临监管处罚。

报导指出，北京金融资产交易所、上海联合产权交易所和天津金融资产交易所近期均出现数百亿的不良资产对外转让。比如，北金所专门为农业银行(601288.SS)旗下子公司信恩润实投资管理公司的不良资产进行推介，共涉及185户债权，债权本息高达159亿元。

建设银行(601939.SS)和长城资产成立的合资公司长融金诺（北京）投资公司和华融汇通资产管理公司也在北金所和天金所转让不良资产，并注明为“受托资产”。

其中，长融金诺在北金所挂牌的“潮州市华山实业有限公司等93户债权资产”规模为10.91亿元，转让底价为3.33亿元；华融汇通的广东智力宝食品有限公司等43户债权资产本息高达44.36亿元，转让底价为18.5亿元。

报导还援引业内人士称，除了公开的交易所挂牌，工行(601398.SS)和建行总行也通过向四大资产管理公司(AMC)和地方AMC定向招标的方式，转让了大量的不良。6月14日，建行通过招标的方式公开转让近160亿元不良资产，其中一半以上由信达中标，其余40%被华融买走，另外两家地方AMC仅拿到10亿元。(完)