中国国有大行第三季业绩趋稳不良率略降 拨备覆盖率滑向红线显隐忧

路透北京11月1日 - 中国五大国有商业银行三季报显示，五大行当季净利润增速呈稳中微升态势，其中有三家大行的不良贷款率环比略降，显示资产质量压力边际改善的迹象。

分析人士指出，部分不良重灾区的地区与行业的好转、不良核销力度加大使得大行资产质量压力得以缓解，不过多家大行拨备覆盖率接近监管红线，料将加大拨备计提压力。

相较二季度末，建设银行(601939.SS)(0939.HK)、农业银行(3988.HK)(601988.SS)与交通银行(601328.SS)(3328.HK)的不良贷款率均出现一定下降。分析人士认为，总体来看，大行资产质量与净息差收窄压力有所缓解，预计未来债转股等一系列降杠杆措施会令不良资产暴露维持在相对稳定水平，但银行业不良资产质量短期难见拐点。

“不良贷款从整体上来说，还是比较稳定的状态。未来比较大的好转和比较大的下滑都看不到，总体趋势还是在一个稳定的区间里。”交行高管在分析会上表示。

在五大行中，建行不良率三季度单季下降6个基点，在大行中下降幅度最大。对此，招商证券报告认为，不良率的下降主要是由于三季度建行加大了不良核销力度，单季度核销规模接近240亿元人民币。

建行高管在分析师电话会议上称，预计建行短期内逾期贷款还会有一定的增长，但基本和不良增长趋势保持一致，余额略有增加但幅度大幅减少，年内控制在预期水准之内。

这位高管并称，目前建行的关注类贷款余额小幅增加，是由于国内经济结构调整，经济下行期增速放缓，银行整体资产质量受到影响。下一阶段建行的关注类贷款仍将增加，但增速有限，整体预判不会超过以前的增速。

招商证券报告称，建行不良处置方式也预示着未来银行业应对不良问题的大方向，就是加大不良的转让、核销处置力度，及时处理不良暴露带来的压力，卸下包袱轻装上阵。在当前的市场环境下，这是正确的策略选择。

以下是五大行今年三季报的重要指标一览：

前三季度净利润同比增速 第三季度净利润同比增速 三季度末不良率 二季度末不良率 三季度末拨备覆盖率

工商银行 0.46% -0.23% 1.62% 1.55% 136.14%

农业银行 0.63% 0.26% 2.39% 2.4% 172.73%

中国银行 2.48% 2.45% 1.48% 1.47% 155.83%

建设银行 1.19% 1.28% 1.56% 1.63% 148.78%

交通银行 1.03% 1.37% 1.53% 1.54% 150.31%

**拨备覆盖率红线预警**

五大行三季报业绩趋稳的背后，是各家银行不良贷款拨备覆盖率跌破或滑向150%监管红线的隐忧。虽然单看数据，中国的拨备覆盖率水平远高于国际同业。

截至9月末，工行的拨备覆盖率再次跌破红线；而建行也成为第二家跌破150%的大行；余下三家大行中，农行拨备覆盖率最高，但较上年末下降16.70个百分点，跌幅最大。同期交行拨备覆盖率较年初下降5.26个百分点，临近监管红线；而今年一季度曾一度跌破150%的中行，其拨备覆盖率为155.83%，连续两季度守住红线。

“拨备使用更大的意义上是以丰补欠，遇到困难时期该使用要使用。所以拨备的使用将相应增加。”上述建行高管称，“2016年全集团强化不良的处置，增加不良的现金回收及盘活。我们预计拨备的支出会在一定程度有所减少，拨备相关指标的降幅将呈收窄趋势。”

某华东地区券商分析师指出，国有银行的拨备覆盖率纷纷靠近监管红线，一方面反映了大行面临的资产质量仍然承压；另一方面也说明，相比符合监管要求，保持净利润的增速和不良贷款的稳定对国有银行来说更加优先。

而中银国际研究所分析师赵雪表示，对于拨备覆盖率始终无法达标的银行，央行有可能通过MPA考核对相关银行作出扣分等处罚；而银监会对突破红线的银行有约为六个月的缓冲期，在缓冲期内调整回监管要求的则不算违规，但仍不能达标的银行，则有可能要与银监会进行沟通。

赵雪预测，由于目前银行业已暴露的不良资产处置较为顺利，如果潜在不良资产的规模在预期之内，那么明年银行的拨备覆盖率或将有所回升。

但对于上市银行中拨备覆盖率最低的工行，市场则认为其两难处境仍将延续。中信证券发布研报称，考虑到工行前三季度净利润已接近零增长，因此其后续或将在积极拨备政策和保利润增长上面临选择。

此外，有东北地区城商行人士表示，面对维持净利润增速的压力，如果没有具体严厉的惩罚，银行调整拨备覆盖率的动力有限。

中国银监会此前公布数据显示，二季度末商业银行（境内外法人口径）不良贷款率1.75%，与上季末持平，信贷资产质量总体可控；拨备覆盖率为175.96%，较上季末上升0.93个百分点，针对信用风险计提的减值准备较为充足。[nL3S1AR2MN]（完）