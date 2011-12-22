中国四大行12月信贷投放提速--报载

路透上海12月22日电---中国证券报周四援引消息人士透露,12月上半月中国四大国有商业银行信贷投放骤然提速,新增贷款达750多亿元人民币.

报导并引述市场人士预计,12月贷款规模达5,500-6,000亿元的概率较大,全年新增贷款有望接近7.5万亿(兆)元,且年底信贷激增或预示明年信贷环境将有所放松.

中国四大国有商业银行包括工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)和建设银行(601939.SS)(0939.HK).

报导称,12月前10天四大行新增贷款仅在300亿元左右,随後四大行信贷投放突然发力,在11日-15日五天时间,四大行信贷投放超过400亿元,超过前10天的总和.

"不排除最近财政存款开始反哺银行体系,使得银行的可贷资金增加."报导引述分析人士称.数据显示,12月前10天四大行存款大幅流出4,000多亿元,导致银行可贷资金大幅减少,银行贷款增长乏力.

报导并称,12月上半月新增信贷规模中,工行与建行贡献颇多,分别为500多亿元和200多亿元.中行和农行则分别因为存贷比触线和资本充足率不足,信贷投放能力受到较大制约.

此外,市场普遍预计明年的信贷规模将比今年略有放大,尤其是信贷资源将主要向中小企业倾斜.报导引述银行人士透露,在确定明年信贷贷款规模的时候,多数银行将30%-50%的新增贷款指向了中小企业.

农行战略规划部付兵涛则称,"按照增加社会融资中直接融资比例的政策指向,明年人民币贷款占社会融资总量的比重将下降至50%,以16万亿元的社会融资总量来计算,8万亿元左右的信贷目标基本符合预计."(完)

--发稿 曾菱; 审校 张喜良

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。