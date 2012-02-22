2月前三周四大行新增贷款700亿

路透上海2月22日电---中国信贷投放乏力局面仍未明显缓解.上海证券报周三援引知情人士透露,截至19日,中国四大国有银行2月新增人民币贷款投放约700亿元人民币,其中一大行新增贷款数为负.

尽管目前四大行信贷投放不及预期,目前市场主流观点仍认为2月信贷投放量将超1月,申银万国预计2、3月份信贷投放量为8,300、8,400亿元;中金公司认为,2月新增贷款为7,500-8,500亿元,但四大行新增低於1月.

中国四大国有银行包括中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)、农业银行(601288.SS)(1288.HK)、中国银行(601988.SS)(3988.HK)、建设银行(601939.SS)(0939.HK).

报导称,2月的前两周,四大行新增人民币贷款投放仅有300多亿元,少得出人意料.随後的一周,显然加大了信贷投放力度,一周投放量基本等同前两周投放量,但仍未呈现爆发式增长.

知情人士分析称,除了有效需求显不足外,新增贷款相比以往投放表现乏力也部分与地方融资平台贷款、房地产贷款投放相关.比如地方融资平台贷款在过去的三年曾一度为银行信贷投放的主力领域,目前正在逐步到期,且这一领域的新增信贷供给也被严格限制,银行暂时又没有找到更多可替代的信贷投放领域,增长自然乏力.

局面的形成原因来自多方面.申银万国根据调研抽样推算,认为信贷投放不足原因之一是春节之後银行加大了存款考核力度,部分大行春节後开始按分行新增存款的45%-50%配置信贷额度;而日均贷存比考核下,银行倾向於将信贷投放集中在月底;此外,需求较弱.部分沿海区域企业对经济预期较差,节後企业开工时间较晚,有效信贷需求有所推後.

主流观点认为存款准备金率的调降将刺激银行的贷款投放.中信证券(6030.HK)(600030.SS)认为,央行降准的一个原因即是增加银行可贷资金,降低存款乏力对信贷投放的约束,避免出现信贷投放低於计划的局面,并预计2月存款回流乐观,2月至3月新增贷款规模为1.5万亿至1.7万亿.

央行此前宣布将自24日(周五)起,下调存款类金融机构人民币存款准备金率0.5个百分点,为今年首次下调.

中国1月新增人民币贷款7,381亿元,远低於路透调查中值1万亿元;当月末广义货币供应量(M2)同比增长12.4%,亦创下多年来新低.

--发稿 冉莹; 审校 林高丽

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