中国五大国有银行去年净利或超7,500亿元 同比增近12%

路透上海3月21日 - 在部分外资投行近日唱空中国国有银行股后，中国证券报周四报导称，工行(601398.SS) 、农行(601288.SS) 、中行(601988.SS)、建行(601939.SS)和交行(601328.SS)五家大型商业银行2012年实现净利润合计有望超过7,500亿元人民币，较2011年增长近12%。

报导并指出，这五家国有银行的平均不良贷款率为0.99%，较去年初下降0.1个百分点；拨备覆盖率接近300%。

报导引述业内人士的观点称，中国经济复苏将有助中国银行业延续良好的业绩表现，预计今年五大行盈利增速在8-10%。招商证券认为，做空一个资本回报率(ROE)在20%以上、PE(市盈率)在6倍以下的行业不合常理，何况2013年国内上市银行利润仍可平稳增长10%以上。

业内人士表示，中国银行业利润快速增长的秘诀在于“以量补价”，信贷规模扩张是主要推手。近四年来，中国银行业息差稳中有降，但贷款却从2008年的32万亿元增至2012年末的67万亿元。而今年继续实施稳健的货币政策，广义货币供应量(M2)增速达到13%同时新增贷款预计达到8.5万亿元以上，将对银行利润构成重要支撑。

摩根大通(JPM.N)亚洲区兼新兴市场首席策略师Adrian Mowat日前在一份研究报告中建议投资做空内地四大国有商业银行H股的金融衍生品。报告称，中国经济增长势头正在放缓，加上经济政策趋紧，形势不容乐观。野村证券也发表研究报告称，中国经济呈现欧美2008年金融危机前相似的特征，杠杆化率快速升高、经济潜在增长速度下滑、房价上升是不应忽视的三个警示信号，银行业则首当其冲。

中国银行业资产质量的下滑也是外资机构唱衰国内银行的主要依据。但中证报报导称，2012年五大行资产质量保持稳定，风险抵御能力不断增强。截至2012年末，五大行平均拨备覆盖率为295.7%，较年初上升34.3个百分点；贷款拨备覆盖率2.9%，较年初上升0.1个百分点。

业内人士表示，银行风险的后置属性，是目前银行股估值低的主要原因。但接近一倍的市净率已经充分反映了未来银行质量下滑的担心。招商证券认为，在资本监管政策放松、经济回暖、资金面配合背景下，银行股估值将有系统性提升，市场不应因短期经济波动对中国银行业平稳经营失去信心。

瑞银证券研究报告指出，短期来看，中国宏观经济企稳和企业现金流改善将缓解银行不良贷款上升压力，但中长期银行资产质量风险因素仍然存在，包括地方融资平台贷款、房地产贷款、理财产品等领域的风险。(完)

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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