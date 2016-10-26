中国国务院同意建立“降杠杆”部际联席会议制度 组织开展债转股试点

路透北京10月26日 - 中国国务院办公厅最新发函，同意建立由国家发展改革委牵头的、积极稳妥降低企业杠杆率工作部际联席会议制度，研究确定降杠杆的具体政策，组织开展市场化银行债权转股权试点等。

中国政府网周三刊登国务院函复，联席会议由发展改革委、人民银行、财政部、银监会等17个部门和单位组成，旨在强化统筹协调和协作配合，有序推进降低企业杠杆率。

该会议制度主要职责包括，研究拟定《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》相关配套文件；组织开展市场化银行债权转股权试点；研究确定降杠杆的具体政策，组织协调实施降杠杆相关支持政策和监管政策。

还将跟踪分析研究非金融企业债务问题并提出建议；开展降杠杆重大问题专题研究，及时协调解决降杠杆过程中出现的问题；组织建立健全约束机制，确保降杠杆不偏离市场化、法治化轨道等。

联席会议办公室设在发改委，承担联席会议日常工作，由发改委、人民银行、财政部、银监会派员参加；必要时，可邀请其他相关成员单位派员参加并组织相关人员集中办公。联席会议由召集人或副召集人主持，根据工作需要定期或不定期召开。

随着经济运行日趋平稳，降杠杆防风险的重要性凸显。国务院10月稍早就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。

三位消息人士向路透表示，中国央行日前下发关于MPA（宏观审慎评估体系）的调控要求，要求从三季度起将银行表外理财业务纳入“广义信贷”测算，以进一步规范表外理财业务。（完）