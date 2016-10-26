中国国务院同意建立“降杠杆”部际联席会议制度 组织开展债转股试点

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透北京10月26日 - 中国国务院办公厅最新发函，同意建立由国家发展改革委牵头的、积极稳妥降低企业杠杆率工作部际联席会议制度，研究确定降杠杆的具体政策，组织开展市场化银行债权转股权试点等。
中国政府网周三刊登国务院函复，联席会议由发展改革委、人民银行、财政部、银监会等17个部门和单位组成，旨在强化统筹协调和协作配合，有序推进降低企业杠杆率。
该会议制度主要职责包括，研究拟定《国务院关于积极稳妥降低企业杠杆率的意见》相关配套文件；组织开展市场化银行债权转股权试点；研究确定降杠杆的具体政策，组织协调实施降杠杆相关支持政策和监管政策。
还将跟踪分析研究非金融企业债务问题并提出建议；开展降杠杆重大问题专题研究，及时协调解决降杠杆过程中出现的问题；组织建立健全约束机制，确保降杠杆不偏离市场化、法治化轨道等。
联席会议办公室设在发改委，承担联席会议日常工作，由发改委、人民银行、财政部、银监会派员参加；必要时，可邀请其他相关成员单位派员参加并组织相关人员集中办公。联席会议由召集人或副召集人主持，根据工作需要定期或不定期召开。
随着经济运行日趋平稳，降杠杆防风险的重要性凸显。国务院10月稍早就降低企业杠杆率发布意见称，有序开展市场化银行债权转股权，债转股所需资金利用市场化方式和渠道筹集，实施机构不限于四大资产管理公司，鼓励地方金融资产管理公司和银行现有符合条件的所属机构等参与。
三位消息人士向路透表示，中国央行日前下发关于MPA（宏观审慎评估体系）的调控要求，要求从三季度起将银行表外理财业务纳入“广义信贷”测算，以进一步规范表外理财业务。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 乔艳红)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
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