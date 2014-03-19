国务院确定今年重点工作部门分工 强调抓住焦点

沪综指连二日收跌 雄安新区等热点板块走势全面回落
路透北京4月17日 - 中国股市沪综指周一连两日收跌。分析师指出，今日宏观经济数据超预期，但雄安新区等热点板块走势全面回落，加之次新股、高送转等缺乏业绩支撑的投机炒作类品种延续调整态势，大盘低开低走，不过尾盘在银行股的强力护盘下，指数跌幅有所收窄，后市需关注3,200点的支撑力度。
路透北京3月19日 -中国国务院总理李克强周三主持国务院常务会议，确定政府工作报告重点工作部门分工，强调做好今年工作，既要整体推进，也要突出重点、抓住焦点。
会议确定了今年政府工作15个方面共55项重点任务，并分解到国务院各部门。
内容包括坚持向深化改革要动力，大力推进简政放权、财税金融、国有企业、发展混合所有制经济、有序放宽市场准入等重点领域和关键环节改革。
要努力保持经济运行处在合理区间，抓紧出台已确定的扩内需、稳增长措施，加快重点投资项目前期工作和建设进度，保持物价总水平基本稳定。
还要要着力提质增效升级、持续改善民生，落实国家新型城镇化规划，按期完成包括棚户区改造在内的保障性安居工程建设任务，淘汰落后产能，促进产业升级等。
会议要求牵头部门要发挥主导作用，协办部门要积极配合，形成工作合力，各部门、各单位落实分工的具体措施要抓紧上报，国务院将加强督促检查，确保任务落实到位、取得实效。
此次会议同时部署进一步落实不得新建政府性楼堂馆所要求的措施，指出从前段时间的专项督查情况看，个别地方仍存在违规建设、整改不力、追责不到位等问题。
国务院要求，要加大工作力度，严防反弹和松懈。一要严格监督执纪，对违规批准和新建的，一律从严处理；二要公开曝光违规新建项目，任何单位和个人不得遮掩、“护短”。
三要对违规建设项目狠抓整改落实、限期完成，逾期不改或整改不到位的，严肃问责。四要建立长效机制，推动监督检查常态化，防止公共资金用于新建政府性楼堂馆所，把宝贵的资金更多用于保障和改善民生。
去年年中国务院引发《关于党政机关停止新建楼堂馆所和清理办公用房的通知》，要求今后五年内各级党政机关一律不得以任何形式和理由新建楼堂馆所，包括停止新建、扩建、迁建、购置楼堂馆所，对于已批准但尚未开工建设的楼堂馆所项目，一律停建。(完)
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(发稿 宿泱韫; 审校 黄凯)
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