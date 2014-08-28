国务院：更好地向市场和社会放权 彻底废止非行政许可审批

路透北京8月28日 - 中国国务委员兼国务院秘书长杨晶表示，下一步国务院将加大自上而下推动力度，更好地向市场和社会放权。全面清理前置审批，彻底废止非行政许可审批。

全国人大网周四刊登他在人大常委会会议上讲话称，国务院将再次修订政府核准的投资项目目录，进一步取消或下放含金量更高的投资核准事项，推出和落实更多向社会资本开放的项目。在审批目录清单的基础上，逐步向权力清单和负面清单管理模式迈进。

“国务院审改办已从各部门现有行政审批项目中梳理出涉及投资、创业创新、生产经营、高技术服务等领域共700多个行政审批项目，将对这些社会关注度高的‘硬骨头’进行攻关，力争拿出更多的‘真金白银’。”杨晶说。

国务院将出台规范行政审批行为的指导文件，推动各项行政审批减少环节、压缩时间、简化程序，最大限度减少和规范审批的自由裁量权，严禁变相审批，逐步建立公开透明、便利高效、程序严密、权责一致的行政审批制度。

同时，研究制定政府投资条例、企业投资项目核准和备案管理条例等法规，着力规范投资、生产经营等重点领域的审批行为，完善行政执法程序，细化执法裁量标准，加强行政执法监督和规范性文件备案审查等方面的制度建设。

“总的看，政府职能越位、缺位、不到位问题依然突出，不该管的管得过多，一些该管的又没有管好，管理服务能力较弱，行政效能不够高。”杨晶称。

他并表示，改革是“正在进行时”，持续深化改革的任务仍很繁重。

今年是中国全面深化改革的开局之年，简政放权是其中的重点改革任务。今年《政府工作报告》曾明确提出，要坚持放管并重，加强事中事后监管，对违背市场竞争原则和侵害消费者权益的企业建立黑名单制度，让市场主体不断迸发新的活力。（完）

(发稿 谢衡; 审校 张喜良)

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