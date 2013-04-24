中国国务院取消及下放一批行政审批

路透北京4月24日 - 取消和下放一批行政审批事项是中国习李政府深化改革的新举措。中国国务院周三召开常务会议决定，第一批先行取消和下放71项行政审批项目等事项，重点是投资、生产经营活动项目。

“下一步，各部门要加大减少和下放行政审批事项工作力度，加快进度，科学评估，成熟一批推出一批。”会议公告称，“各级政府要适应职能转变新要求，把该放的事坚决放开，把该管的事管住管好，以政府职能转变的新成效为经济社会发展注入新的动力和活力。”

会议并指出，政府工作要在及时高效、科学有序应对自然灾害、公共卫生突发事件等的同时，继续抓好稳增长、推改革、促升级等各项重点工作。

国务院总理李克强月中表示，当前世界经济不确定、不稳定因素增多，虽然现在中国经济形势总体看是稳定的，但又相当复杂，经济增长的基础并不十分牢固；要提高宏观经济走势预见性，在站稳脚跟的基础上要着眼升级，打造中国经济“升级版”，依靠制度来增强经济发展后劲。

上月末，李克强从五个角度来阐释中国经济升级版，包括要立足内需，面向世界，深耕亚太；提高经济增长质量和效益；要体现在就业和收入上，要重视服务业；环境资源约束问题是躲不开的坎；要靠制度创新释放红利，靠开放促改革。

如何深化改革是中国习李政府面临的重大挑战。国务院更早要求积极推进重要领域改革，财税改革要拿出方案、循序推进，金融改革也要在推动汇率和利率市场化以及发展多层次资本市场方面推出新举措。（完）

(发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯)

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