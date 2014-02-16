中国国务院再取消和下放一批行政审批事项

路透北京2月16日 -中国国务院周六公布，再取消和下放64项行政审批项目和18个子项。此次内容突出了生产经营领域这个重点，且受益面进一步扩大。

据新华网报导，国务院在1月28日印发的关于取消和下放一批行政审批项目的决定另建议，取消和下放6项依据有关法律设立的行政审批项目。

本次共涉及24个部门，其中涉及项目较多的有工业和信息化部、国土资源部和民航局等。

此次取消和下放行政审批事项有两个特点，一是突出生产经营领域这个重点。把企业主体设立、生产许可、经营范围、资本和资产处置等与企业发展息息相关的审批事项作为取消和下放的重点，占这次取消和下放总量的1/2多。

二是受益面进一步扩大。比如：取消基础电信和跨地区增值电信业务经营许可证备案核准、取消国内通用航空企业承担境外通用航空业务审批等，这些事项，社会关注度高，申报量和审批量大，取消和下放后受益面较广。

去年国务院三次取消和下放行政审批事项，共计221项，完成本届政府改革任务的39%。

中国新一届政府成立之初，国务院各部门的行政审批事项1,700余项。总理李克强向社会承诺本届政府至少要取消和下放其中的1/3，即567项。

今年年初国务院已决定推出进一步深化行政审批制度改革三项措施，要求公开全部行政审批事项清单，逐步向审批事项的“负面清单”管理迈进。(完)

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(发稿 宿泱韫; 审校 林高丽)

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