国务院：要通过审计整改盘活存量资金 促进信贷投向实体经济

路透北京7月2日 - 中国国务院周三召开常务会议指出，各部门10月底要报告2013年度中央预算执行审计报告的整改情况,并在向全国人大报告后对社会公布。要通过整改盘活趴在账上的存量资金，促进“脱实向虚”的信贷资金归位。

中国政府网引述会议内容称，日前，2013年度中央预算执行和其他财政收支审计报告向社会公布。对审计查出的问题要不折不扣坚决严肃整改。各相关部门和单位“一把手”是整改的第一责任人，要列出整改任务清单，排出时间表，实行对账销号，10月底向国务院报告整改情况，并在向全国人大报告后对社会公布。

会议同时指出，要通过整改促进稳增长、调结构。一方面要盘活趴在账上的存量资金，整合专项、优化增量，切实使宝贵资金用在刀刃上。另一方面要促进“脱实向虚”的信贷资金归位，更多投向实体经济，有效降低企业特别是小微企业融资成本。

此外，还要着力构建长效机制。用改革的办法解决前进中的问题，克服屡审屡犯的“牛皮癣”。从公开透明的预算制度入手，推动建立现代财政制度。进一步简政放权，将适合地方管理的事项连同项目确定权和相关资金分配权一并下放。

会议强调，要通过加快旅游业改革发展扩大就业、增加收入推动中西部和贫困地区脱贫致富。要着力推动旅游业转型升级，使旅游开发向集约节约和环境友好转型，旅游产品向观光、休闲、度假并重转变，旅游服务向优质高效提升。

会议同时指出，中国经济保持中高速增长、向中高端水平迈进，要以科技创新为支撑、体制创新作保障。必须在强化基础研究的同时，注重打通科技成果向现实生产力转化的通道，积极探索把科技成果的使用权、处置权和收益权赋予创造成果的单位，进一步为创新创造松绑加力。

会议决定，在国家自主创新示范区和自主创新综合试验区选择部分中央级事业单位，开展为期一年的科技成果使用、处置和收益管理改革试点。允许试点单位采取转让、许可、作价入股等方式转移转化科技成果，所得收入全部留归单位自主分配，更多激励对科技成果创造作出重要贡献的机构和人员，进一步调动科技人员创新积极性。（完）

(发稿 张晓翀；审校 黄凯)

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