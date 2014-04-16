中国经济运行在合理区间 对县域农村银行降低存准率--国务院

沪综指再收创逾两个月新低 利空因素汇集令短期风险集中释放
路透北京4月19日 - 中国股市沪综指周三连四日收跌，再创逾两个月新低。分析师指出，今日大盘跳空低开低走，个股全线下跌，尾市股指获护盘缩减部分跌幅。监管加强、国际市场避险情绪提升和大宗商品价格急跌等多个因素，令市场风险集中释放。目前技术面形态已经走弱，料后市仍有探底过程。
* 首季开局平稳，经济运行续保在合理区间--国务院会议
* 但经济增长下行压力仍在，一些困难不容低估
* 对符合要求县域农村银行和合作银行适当降存准率
* 对支持和促进重点群体创业就业税收政策延长执行
路透北京4月16日 -中国总理李克强周三主持召开国务院常务会议指出，今年首季经济开局平稳，经济增速、就业、物价等主要经济指标处于年度预期目标范围，没有越出上下限，经济运行继续保持在合理区间。
不过会议也强调，当前经济增长下行压力依然存在，一些困难不容低估。
刊登在中国政府网的新闻稿并引述会议内容称，要统筹稳增长、促改革、调结构等，着力增加有效供给，注意防范和化解潜在风险，确保完成全年经济社会发展预期目标任务。
金融服务“三农”(农村、农业、农民)发展的措施方面，会议表示，要加大涉农资金投放，对符合要求的县域农村商业银行和合作银行适当降低存款准备金率。落实县域银行业法人机构一定比例存款投放当地的政策。
此外，还要丰富农村金融服务主体。分类推进农村信用社等金融机构改革，培育发展村镇银行，提高民营资本持股比例，鼓励建立农业产业投资基金；加大对发展现代农业重点领域的信贷支持。
今日会议并指出，保就业是稳增长的重要目的和惠民生的基本内容。
“为进一步促进高校毕业生、下岗失业人员、残疾人等重点群体创业就业，扶持小微企业发展，会议决定，将2013年底到期的支持和促进重点群体创业就业税收政策，延长至2016年12月31日，并加以完善。”新闻稿称。
上述完善内容包括，取消享受优惠政策的行业和人员范围限制，提高征税扣除额上限等等方面。
虽然工业和投资弱于预期，但消费稳健、第三产业占比持续提升，合力推动中国一季度经济同比超预期增长7.4%；再加上就业状况依然良好，在缓解经济面疑虑同时，也让政策再度加码刺激的可能性降低。(完)
(发稿 康熙泽；审校 林高丽)
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