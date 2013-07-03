中国国务院：盘活财政存量资金 政府带头过“紧日子”

路透北京7月3日 - 继中国国家审计署上周公布年度预算执行审计报告后，中国国务院本周常务会议部署审计后整改工作，研究激活财政存量资金，要求进一步压缩一般性支出和“三公”经费，政府带头过“紧日子”。

中国政府网报导，国务院总理李克强周三主持召开的国务院常务会议还原则通过《中国（上海）自由贸易试验区总体方案》。

会议指出，以审计后整改为契机，把挤占挪用的钱归位，把“跑冒滴漏”的钱堵住。特别是要进一步盘活存量，把闲置、沉淀的财政资金用好，集中有限的资金用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节，加大对棚户区改造、节能环保、公共服务业、城市基础设施和促进消费等方面的投入。

“同时要坚决把扶贫、社保资金等群众的“保命钱”看住。把积极财政政策发挥好、运用好。”

会议强调，要痛下决心去除“顽疾”、根除“病灶”，对每项整改工作都要有严格的时限要求。要把整改作为推进改革的“催化剂”，倒逼预算管理、审批制度、决策机制等方面的改革和创新。

新通过的上海自贸区总体方案强调，在上海外高桥保税区等4个海关特殊监管区域内，建设中国（上海）自由贸易试验区，要进一步深化改革，加快政府职能转变，坚持先行先试，既要积极探索政府经贸和投资管理模式创新，扩大服务业开放。同时要防范各类风险，推动建设具有国际水准的投资贸易便利、监管高效便捷、法制环境规范的自由贸易试验区。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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