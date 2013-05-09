中国国务院称将严格食品安全监管

路透北京5月9日 - 日前发生的“假羊肉”事件再次将中国食品安全问题推上风口浪尖。中国国务院周三召开常务会议指出，要抓紧建立病死动物无害化处理机制，并严格食品安全监管，严厉打击肉类产品掺假售假等违法违规行为。

国务院总理李克强主持会议并指出，在全力做好人感染H7N9禽流感防治工作的同时，还要实施稳定发展家禽业的措施，保护种禽生产能力。

“要支持肉牛肉羊标准化规模养殖场基础设施建设，”常务会议称，“充分利用现有畜牧良种补贴等资金，加大对生产大县的扶持，增加牛羊肉供应。”

中国食品安全问题一直是大众关注焦点，若干年前的三聚氰胺毒奶粉事件导致国产奶粉至今仍难以重建普通民众对其的信心。而日前国内媒体援引上海食品安全委员会办公室消息显示，相关部门在上海部分市场查获未标有生产日期和配料表的“羊肉卷”，且这些可疑产品疑似流入了傣妹、小肥羊、谭火锅、品尚豆捞、澳门豆捞等知名火锅店，让食品安全再度成为热议话题。

3月中旬的上海黄浦江漂浮死猪事件也是促使政府抓紧行动的导火索之一。国务院常务会议表示，要继续落实生猪规模化生产扶持政策，通过增加国家和商业储备等多种方式加大猪肉收储力度，稳定猪价；同时还要抓紧建立病死动物无害化处理机制。

对于近期H7N9禽流感事件导致家禽业遭遇严重冲击，国务院称，要保护种禽生产能力。中央财政对家禽加工重点龙头企业流动资金贷款给予短期贴息，发挥农信社等地方金融机构作用，帮助企业渡过难关。

确保粮食生产稳定丰收亦是中国的头等大事。国务院常务会议指出，要不误农时做好春耕、春播、春管，抓好东北地区抢播抢种，多种措施支持大机械耕种，为秋粮稳产创造条件。

此外，还要支持主产区和种粮大户、家庭农场等新型生产经营主体，为发展现代农业打基础；合理提高玉米最低收购价格；稳定大宗农产品和“菜篮子”产品生产供应。(完)

(发稿 乔艳红; 审校 林高丽)

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