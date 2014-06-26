涉企收费实行目录清单管理 减轻企业负担--国务院

中国推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透北京6月26日 - 中国继续推进简政放权。国务院周四发布通知称，决定建立和实施涉企收费目录清单制度，坚决查处各种侵害企业合法权益的违规行为，加强涉企收费管理、减轻企业负担。
刊登在政府网的通知称，将进一步提高涉企收费政策的透明度，对按照有关政策规定设立的涉企行政事业性收费、政府性基金和实施政府定价或指导价的经营服务性收费，实行目录清单管理，不断完善公示制度。
同时，从严审批涉企行政事业性收费和政府性基金项目，并全面清理行政审批前置服务项目及收费，对没有法律法规依据的行政审批前置服务项目一律取消。按照“正税清费”原则，进一步清理取消、整合规范现行涉企行政事业性收费和政府性基金项目，逐步减少项目数量，依法将具有税收性质的收费基金项目并入相应的税种。
“各有关部门要加强协同配合，坚决制止各类针对企业的乱收费、乱罚款和摊派等行为，对违规设立的行政事业性收费、政府性基金和行政审批前置经营服务收费项目，一律取消。”通知称。
国务院此举旨在贯彻落实十八届三中全会精神，进一步推进简政放权，建立权力清单制度，充分发挥市场配置资源的决定性作用，同时激发企业特别是小微企业的活力。
为此，通知还要求建立支持小微企业的长效机制，全面落实已出台的各项收费减免措施，将暂免小微企业管理类、登记类和证照类行政事业性收费改为长期措施，研究完善保护企业权益的相关法律法规。
今年是中国全面深化改革的开局之年，简政放权是其中的重点改革任务。去年的三中全会提出，全面正确履行政府职能，进一步简政放权，深化行政审批制度改革，最大限度减少中央政府对微观事务的管理。（完）
参看详情，请点选中国政府网：here
(发稿 侯向明；审校 张喜良)
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