着力扩大民间投资 培育和发展住房租赁市场--中国国务院

路透北京5月4日 - 中国国务院周三召开常务会议决定，对促进民间投资政策落实情况开展专项督查，着力扩大民间投资；部署推动制造业与互联网深度融合，加快“中国制造”转型升级；确定培育和发展住房租赁市场的措施，推进新型城镇化满足群众住房需求；并部署促进通用航空业发展。

据中国政府网微博报道，会议指出，实行购租并举，发展住房租赁市场，是深化住房制度改革的重要内容。发展住房租赁企业，支持利用已建成住房或新建住房开展租赁业务，鼓励个人依法出租自有房屋，允许将商用住房按规定改建为租赁住房。

同时推进公租住房货币化，政府对保障对象通过市场租房给予补贴。在城镇稳定就业的外来务工人员、新就业大学生和青年医生、教师等专业技术人员，凡符合条件的应纳入公租房保障范围。

此外，完善税收优惠政策，鼓励金融机构加大支持，增加租赁住房用地供应；强化监管，推行统一的租房合同示范文本，规范中介服务，稳定租赁关系，保护承租人合法权益。

会议并表示，发展通用航空业，加快在偏远地区和地面交通不便、自然灾害多发地区和人口密集、地面交通拥堵严重的城市建设通用机场，鼓励企业和个人参与建设；同时稳步扩大低空空域开放。（完）