国务院称存量担保和救助债务非政府债务 地方政府仅有适当责任（更新版）

(新增财政部有关负责人答记者问内容)

路透北京11月14日 - 中国国务院周一发布地方政府性债务风险应急处置预案，表示存量担保债务和存量救助债务不属于政府债务，地方政府对存量或有债务仅依法承担适当民事赔偿责任，但最多不应超过债务人不能清偿部分的二分之一。

财政部有关负责人稍后解读称，实施地方政府债务风险防控，有利于提高地方政府动态监测、实时预警的能力，提前妥善做好政府债务风险事件应急政策储备，牢牢守住不发生区域性系统性风险的底线。

“当前地方政府债务领域也出现了一些新的问题，”财政部网站刊登该负责人答记者问称，主要是局部地区偿债能力有所弱化，个别地区债务率超出警戒标准，违法违规融资担保现象时有发生，一些政府和社会资本合作项目（PPP）存在不规范现象等，需要引起重视。

据中国政府网刊登的预案，对于存量担保债务，除外国政府和国际经济组织贷款外，地方政府及其部门出具的担保合同无效，地方政府及其部门对其不承担偿债责任，仅依法承担适当民事赔偿责任。

地方政府的民事赔偿责任，担保额小于债务人不能清偿部分二分之一的，以担保额为限。具体金额由地方政府、债权人、债务人参照政府承诺担保金额、财政承受能力等协商确定。

对于存量救助债务，预案称对政府可能承担一定救助责任的存量或有债务，地方政府可以根据具体情况实施救助，但保留对债务人的追偿权。

该预案按照政府性债务风险事件的性质、影响范围和危害程度等情况，划分为Ⅰ级（特大）、Ⅱ级（重大）、Ⅲ级（较大）、Ⅳ级（一般）四个等级。当政府性债务风险事件等级指标有交叉、难以判定级别时，按照较高一级处置，防止风险扩散；当政府性债务风险事件等级随时间推移有所上升时，按照升级后的级别处置。

预案提出，地方政府对其举借的债务负有偿还责任，中央实行不救助原则。对因无力偿还政府债务本息或无力承担法定代偿责任等引发风险事件的，根据债务风险等级，相应及时实行分级响应和应急处置。

此外，实施地方政府财政重整计划必须依法履行相关程序，保障必要的基本民生支出和政府有效运转支出，要注重与金融政策协调，加强与金融机构的沟通，不得因为偿还债务本息影响政府基本公共服务的提供。

财政重整的主要措施包括，拓宽财源渠道，除法律、行政法规和国务院规定的财税优惠政策之外，可以暂停其他财税优惠政策，待危机解除后再行恢复；优化支出结构，除必要的基本民生政策支出和政府有效运转支出外，视债务风险等级，本级政府其他财政支出应当保持“零增长”或者大力压减。

还包括，处置政府资产、申请省级救助和改进财政管理等。

根据预案，省级政府对本地区政府性债务风险应急处置负总责，省以下地方各级政府按照属地原则各负其责。跨省（区、市）政府性债务风险应急处置由相关地区协商办理。

本预案所称存量债务，是指清理甄别认定的2014年末地方政府性债务，包括存量政府债务和存量或有债务。

中国财政部稍早称，随着2016年GDP的增长和地方财政收入的增加，预计到2016年末全国政府债务的负债率不会出现大的变化。（完）

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