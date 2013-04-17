国务院：积极扩大国内有效需求 有效防范地方债等风险（更新版）

* 积极扩大国内有效需求,保持合理投资规模--国务院常务会议

* 有效防范地方政府性债务、信贷等方面存在的风险

* 保持市场供求和物价总水平基本稳定,深化财税制度和资源性产品价格改革

(新增更多细节)

路透北京4月17日 - 中国周三召开的国务院常务会议指出,要继续实施和用好积极的财政政策和稳健的货币政策，下一阶段将积极扩大国内有效需求，有效防范地方政府性债务、信贷等方面风险。

国务院总理李克强主持会议并指出,要完善消费政策，提高居民消费能力，大力发展服务业，开发和培育信息消费、医疗、养老、文化等新的消费热点，增强消费的拉动作用。保持合理投资规模，加强城市道路、轨道交通、环保基础设施等方面建设。

“一季度国民经济运行平稳，总体良好，经济增长速度、城镇新增就业等主要指标稳定在合理区间。”会议称。

中国国家统计局周一公布，一季度国内生产总值(GDP)同比增长7.7%，远低于市场普遍预期的8%，且较去年四季度的7.9%再现回落。

会议指出，要增强政策针对性，统筹考虑稳增长、控通胀、防风险。同时用更大气力释放改革红利，加大结构调整力度，增加就业和收入，提高质量与效益，加强节能环保，努力打造中国经济升级版。

会议部署的下一阶段重点工作还包括：夯实农业基础。增加有效供给。确保支农资金尽快拨付、足额兑现到位。采取更加有效措施，因地制宜，减轻动物疫情对养殖业的冲击。保持市场供求和物价总水平基本稳定，继续做好人感染H7N9禽流感疫情防控。

同时要深化改革开放。抓紧清理取消和调整行政审批项目，深化财税制度和资源性产品价格改革，积极稳妥推进利率市场化和人民币资本项下可兑换。进一步扩大开放特别是服务业开放，以及有效防范地方政府性债务、信贷等方面存在的风险。（完）

(发稿 宿泱韫/沈燕; 审校 黄凯)

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