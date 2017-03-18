中国国务院：保持政策连续性和稳定性 保持经济运行在合理区间

路透北京3月17日 - 中国国务院周五召开常务会议，确定政府工作报告责任分工并部署落实全年工作。会议称，要巩固和扩大经济稳中向好势头，保持宏观政策连续性和稳定性，跟踪国内外形势变化，增强调控的针对性、灵活性和有效性，释放有效内需潜力。

同时，要完善促进对外开放政策，防范和化解风险隐患，保持经济运行在合理区间，实现比较充分的就业；并全面深化重点改革，推动“三去一降一补取得更大成效。

“围绕降低制度性交易成本深化‘放管服’改革，各部门年内要制定出台权力清单、责任清单，推广市场准入负面清单试点，...推进国企国资、财政金融等改革。”会议称。

会议并强调，支持教育、医养结合、文体等领域向民间投资更大开放的措施要尽快到位；加快落实已确定的今年减税降费政策，多方面采取措施加大减轻企业负担力度。

此外，深入实施创新驱动发展战略，按照加快新旧动能转换的要求，打造“双创”全程服务体系，壮大战略性新兴产业和分享经济等新动能。

“重点推动一批带动力强的传统产业改造升级，提升中国制造质量水平。”会议称。

会议要求，相关部门要拿出细化方案，推动扩大就业、去产能分流职工安置、棚改、研究住宅土地使用权续期相关法律议案等重点任务落实；确保实现异地就医住院费用直接结算。同时安排专项资金，组织专家集中开展雾霾研究与治理攻关，力争尽早见效。

中国此前发布2017年政府工作报告，将今年经济增长目标设定在6.5%左右，并明确提出在实际工作中争取更好结果。这一目标为去年首次提出的6.5-7%经济增速的区间下限，其它主要经济指标亦纷纷调降。（完）