国务院要求突出抓好中央深化改革部署等政策落实的督促检查

路透北京9月5日 - 为破除“政令不出中南海”之弊，中国国务院办公厅日前发文要求，当前和今后一个时期，要突出抓好中央关于全面深化改革的战略部署、政府工作报告确定的经济社会发展主要目标任务、以及国务院出台的稳增长、促改革、调结构、惠民生等一系列重大政策措施贯彻落实的督促检查。

“必须看到，一些地方和部门对抓落实的认识还有偏差、作风不够扎实；重布置、轻落实，有令不行、有禁不止，推诿扯皮、敷衍塞责等现象时有发生；选择性执行、象征性落实等问题不同程度存在，”中国政府网周五刊登的国务院办公厅关于进一步加强政府督促检查工作的意见称。

国务院要求，对地方和部门报告的重大决策部署落实情况，要选择社会关注度高、影响面大的事项进行实地调查复核；对重点督查事项，视情开展“回头看”、“再督查”，切实增强督查实效。

而各地区、各部门要把督促检查工作列入重要议事日程，明确一位负责同志直接分管督促检查工作。

同时，应规范督促检查的工作流程，实现对政府重大决策部署贯彻落实的全过程、动态化管理；对于发现政府重大决策部署落实中存在失职渎职、违纪违法等情形，要及时将有关情况和线索移送监察机关立案调查，严肃追责。

国务院此前在7月组织了规模空前的大督察，目的即包括破除“政令不出中南海”之弊，推动各项政策措施的落实。（完）

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(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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