中国国务院开展第四次大督查 重点内容包括防范重点领域风险等

路透北京5月31日 - 中国政府网周三发布国务院关于开展第四次大督查的通知，督查的重点内容是推进供给侧结构性改革、适度扩大总需求、推动新旧动能转换、保障和改善民生、防范重点领域风险等五个方面工作。

防范重点领域风险方面的督查包括防范化解不良资产风险，严密防范流动性风险，有效防控影子银行风险，防范处置债券违约风险情况；稳妥推进地方政府存量债务置换，降低政府债务成本，查处违法违规融资担保，严控“明股实债”等变相举债行为情况。

此外包括防范、处置和打击非法集资情况，开展互联网金融风险专项整治，以及规范企业走出去投资经营行为等情况。

在推进供给侧结构性改革方面，包括2017年压减5,000万吨左右钢铁产能，退出1.5亿吨以上煤炭产能，淘汰、停建、缓建5000万千瓦以上煤电产能，有效处置“僵尸企业”情况。取缔“地条钢”产能情况。

加强房地产市场分类调控，推动库存较大的三四线城市去库存，推进600万套棚户区住房改造，继续发展公租房等保障性住房，因地制宜、多种方式提高货币化安置比例，加快居住证制度全覆盖情况。

督查内容还包括：促进企业盘活存量资产，推进资产证券化，支持市场化法治化债转股，发展多层次资本市场，加大股权融资力度情况；落实和完善全面推开营改增政策，全面清理规范各类涉企收费特别是地方开展清费工作，落实扩大享受企业所得税优惠的小型微利企业范围、提高科技型中小企业研发费用税前加计扣除比例等一系列减税措施，降低企业用能、物流成本等情况；推进农业供给侧结构性改革情况；推进国企国资改革情况；加快完善知识产权保护制度情况。

适度扩大总需求的督查重点包括加快发展服务消费，2014-2017年中央预算内投资项目建设，2017年完成8,000亿元人民币铁路建设投资、1.8万亿元公路水运投资，再开工建设2,000公里以上城市地下综合管廊，水利、轨道交通、民用和通用航空、电信基础设施等重点项目建设等。

通知要求在2017年7月5日前将自查情况报告报国务院，并在全面自查基础上，国务院将于2017年7月中旬派出督查组，选择重要经济指标排名相对靠后、重点工作任务进度相对滞后、有关问题相对集中的部分地区进行实地督查。（完）

欲浏览通知全文请点选中国政府网(here)