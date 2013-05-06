国务院会议提出人民币资本项目可兑换操作方案

* 稳步推出利率汇率市场化改革措施

* 提出人民币资本项目可兑换的操作方案

* 规范发展债券、股权、信托等投融资方式

* 完善地方政府债务风险控制措施

* 研究新型城镇化中长期发展规划

路透北京5月6日 - 中国国务院总理李克强周一主持召开国务院常务会议，研究部署2013年深化经济体制改革重点工作，其中包括，稳步推出利率汇率市场化改革措施，提出人民币资本项目可兑换的操作方案。

中国政府网援引会议内容称，同时将建立个人投资者境外投资制度，制定投资者尤其是中小投资者权益保护相关政策，出台扩大中小企业股份转让系统试点范围方案；规范发展债券、股权、信托等投融资方式。

“当前形势下，稳定增长、防控通胀、化解风险，努力打造中国经济升级版，迫切需要在深化改革上下功夫、出实招。”会议表示，“要把已经看准、具备条件、牵一发动全身的改革项目抓紧推出，干一件成一件，不断释放改革的制度红利，激发社会活力，增强发展动力。”

会议确定今年在行政体制、财税、金融、投融资等重点领域和关键环节加大改革力度，形成深化预算制度改革总体方案，完善地方政府债务风险控制措施。削减、合并一批专项转移支付项目。扩大营业税改征增值税试点范围。形成资源税费和矿产资源有偿使用制度改革方案。

会议并要求，围绕提高城镇化质量、推进人的城镇化，研究新型城镇化中长期发展规划。出台居住证管理办法，分类推进户籍制度改革，完善相关公共服务及社会保障制度。

同时，要形成铁路投融资体制改革方案，支线铁路、城际铁路、资源开发性铁路所有权、经营权率先向社会资本开放，引导社会资本投资既有干线铁路；并在保障群众基本生活需求的前提下，建立健全居民生活用电、用水、用气等阶梯价格制度。出台完善水电上网价格形成机制改革方案。

此外，抓紧清理、分批取消和下放投资项目审批、生产经营活动和资质资格许可等事项。制定实施严控新设行政许可和规范非许可审批项目的措施，加快出台政府向社会组织购买服务的指导意见。

会议并决定，在第一批取消和下放71项行政审批项目等事项基础上，再取消和下放62项行政审批事项，并依法依规及时公布。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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