中国国务院发文促进外贸回稳向好 将调整完善出口退税政策

路透北京5月9日 - 中国国务院周一发布促进外贸回稳向好的若干意见称，将大力支持外贸企业融资，进一步提高贸易便利化水平，调整完善出口退税政策，支持中西部地区加工贸易发展，并实行积极的进口政策，重点支持先进设备、先进技术进口。

同时，充分发挥出口信用保险作用，减免规范部分涉企收费，进一步完善加工贸易政策，加大对外贸新业态的支持力度，以及加快培育外贸自主品牌等。

“当前外贸形势复杂严峻，不确定不稳定因素增多，下行压力不断加大。促进外贸回稳向好，对经济平稳运行和升级发展具有重要意义。”该意见称。

调整完善出口退税政策方面，将优化出口退税率结构，对照相机、摄影机、内燃发动机等部分机电产品按征多少退多少的原则退税，确保及时足额退税，严厉打击骗取退税；完善出口退税分类管理办法，逐步提高出口退税一类企业比例。

意见称，通过差别准备金、利率、再贷款、再贴现等政策，引导金融机构加大对小微企业的支持力度。鼓励和支持金融机构对有订单、有效益的外贸企业贷款。加强银贸合作，鼓励和支持金融机构进一步扩大出口信用保险保单融资和出口退税账户质押融资规模。

在全国范围内取消加工贸易业务审批，建立健全事中事后监管机制。在符合条件的海关特殊监管区域积极探索货物状态分类监管试点，在税负公平、风险可控的前提下，赋予具备条件的企业增值税一般纳税人资格。在自贸试验区的海关特殊监管区域积极推进选择性征收关税政策先行先试，及时总结评估，在公平税负原则下适时研究扩大试点。

中国海关上周日公布以美元计价的4月份进出口数据双双重返跌势，尤其进口降幅达10.9%，显示在4月份国际大宗商品价格一度回升的背景下，中国内需疲弱的态势超出预期，或令一季度中国优于预期的宏观数据发布后市场的乐观情绪出现降温。（完）

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