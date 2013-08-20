国务院：金融监管协调联席会议由央行牵头 现监管体制不变

联席会议的职责和任务包括：货币政策与金融监管政策之间的协调；金融监管政策、法律法规之间的协调；维护金融稳定和防范化解区域性系统性金融风险的协调；交叉性金融产品、跨市场金融创新的协调；金融信息共享和金融业综合统计体系的协调以及国务院交办的其他事项。