国务院：金融监管协调联席会议由央行牵头 现监管体制不变

宝武集团联合招商局等发起设立国内首只钢铁产业结构调整基金
路透上海4月7日 - 中国宝武钢铁集团周五宣布，其联合WL罗斯公司、中美绿色基金、招商局集团一起发起成立四源合钢铁产业结构调整基金（筹），基金规模初定为400-800亿元人民币，这将是中国第一支钢铁产业结构调整基金。
路透北京8月20日 - 中国政府网周二报导，国务院关于同意建立金融监管协调部际联席会议制度，由中国人民银行牵头，重点围绕金融监管开展工作，不改变现行金融监管体制。
文件称，联席会议不替代、不削弱有关部门现行职责分工，不替代国务院决策，重大事项按程序报国务院。联席会议通过季度例会或临时会议等方式开展工作，落实国务院交办事项，履行工作职责。联席会议建立简报制度，及时汇报、通报金融监管协调信息和工作进展情况。
联席会议的职责和任务包括：货币政策与金融监管政策之间的协调；金融监管政策、法律法规之间的协调；维护金融稳定和防范化解区域性系统性金融风险的协调；交叉性金融产品、跨市场金融创新的协调；金融信息共享和金融业综合统计体系的协调以及国务院交办的其他事项。
联席会议由人民银行牵头，成员单位包括银监会、证监会、保监会、外汇局，必要时可邀请发展改革委、财政部等有关部门参加。
金融监管协调部际联席会议成员名单包括召集人人民银行行长，周小川，成员包括银监会主席尚福林，证监会主席肖钢，保监会主席项俊波，以及外汇局局长易纲。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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