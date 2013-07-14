国务院：推动年内发放4G牌照

路透北京7月12日 - 中国国务院常务会议表示，要实施“宽带中国”战略，提升3G网络覆盖面和服务质量，推动年内发放第四代移动通讯(4G)牌照；通过努力实现“十二五”(2011-2015年)后三年信息消费规模年均增长20%以上，电子商务交易额大幅增加。

中国央视周五稍晚报导并援引会议称，要加快网络、通信基础设施建设和升级；推进光纤入户，大幅度提高网速；全面推进三网融合，年内向全国推广；鼓励民间资本以参股方式进入基础电信运营市场。

此外，还要丰富信息产品和信息消费内容，鼓励智能终端产品研发，通过创新供给引导消费，拓展新兴服务业态。

尽管去年录得三年以来最慢的盈利增长，但以用户计全球最大移动电讯营运商--中国移动(0941.HK)2013年度决定大洒银弹，资本开支按年大幅增加49%创历来最高，以推进其TD-LTE(4G)网络的建设。TD-LTE是中国主导的第四代移动通讯(4G)标准，目前国内由中国移动负责建设。(完)

(发稿 康熙泽；审校 曾祥进)

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