中国国家电网称正式收购巴西最大私营电力公司CPFL的23.6%股权

路透上海9月2日 - 中国国家电网公司官网周五称，已与巴西卡玛古集团在上海签署股权购买协议，国家电网公司正式收购巴西卡玛古集团（Camargo Correa）持有的巴西CPFL公司(CPFE3.SA)23.6%的股权。

国家电网称，此次交易完成后，公司将在巴西市场实现电力发、输、配、售业务领域的全面覆盖，进一步丰富公司在巴西资产组合，明显提高公司在巴西投资的抗风险能力，为深度开拓巴西及南美市场奠定了坚实的基础。

出席签约仪式的巴西新任总统特梅尔还表示，对国家电网公司投资巴西表示欢迎，对国家电网公司收购CPFL公司股权表示支持。他指出，希望国家电网公司未来能够进一步帮助CPFL提高管理能力与技术水平，并期待未来国家电网公司在巴西电力行业各领域有更多的投资。

国家电网此次未披露收购的财务细节。7月国家电网曾表示，同意支付59亿雷亚尔（约18亿美元）收购卡玛古所持的CPFL股份，合每股25雷亚尔。当地政府人士曾透露，国家电网将以同等价格向CPFL其余股东收购股份。

CPFL全资拥有八个配电特许权公司，业务覆盖经济发达的圣保罗州和南大河州，服务用户780万，线路长度24.7万公里，年配电量600亿度，占巴西配电市场份额的13%，是巴西最大的配电企业。CPFL公司还控股巴西第一大新能源公司，在运新能源权益装机容量101万千瓦。（完）