中国国家电网决定收购希腊电网商ADMIE的24%股权

欣泰电气股票终止上市 7月17日起进入退市整理期--深交所
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透雅典6月20日 - 中国国家电网周二决定收购希腊电网运营商ADMIE少数股权，这是中国逾一年来在希腊的第二笔大投资。
根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。
中国近几年对希腊投资不断，目标是要使该国成为运输枢纽，服务于日益增多的中欧商务交往。两国在5月达成一致，将深化在基础建设、能源和电讯方面的合作。
国家电网董事长舒印彪在雅典表示，ADMIE股权出售，是中希在能源领域合作、深化双边关系及促进双边金融与贸易业务的重要里程碑。
他并称，国家电网将是ADMIE的长期战略伙伴。(完)
(编译 戴素萍 审校 郑茵)
路透北京6月25日 - 中国丹东欣泰电气股份有限公司因欺诈发行于2016年7月5日受到中国证监会行政处罚，公司股票自2016年9月6日起暂停上市。深交所周五晚发布公告称，决定于2017年6月23日该公司股票终止上市。
路透北京6月23日 - 中国国家审计署审计长胡泽君周五表示，对2016年度中央预算执行和其他财政收支审计后，发现财税领域部分事项改革亟待深化，如营改增相关配套措施不够完善；部分地方政府债务增长较快，有的还违规举债。
交易员表示，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)求售五船高硫柴油，每船最多28,000吨，7-10月装运。