中国国家电网决定收购希腊电网商ADMIE的24%股权

路透雅典6月20日 - 中国国家电网周二决定收购希腊电网运营商ADMIE少数股权，这是中国逾一年来在希腊的第二笔大投资。

根据欧盟和国际货币基金组织(IMF)的最新国际纾困方案，希腊已同意把ADMIE从政府控制的电力公共事业Public Power Corp中分拆出去，并出售24%的股权给中国国家电网，作价3.2亿欧元(3.56亿美元)。

中国近几年对希腊投资不断，目标是要使该国成为运输枢纽，服务于日益增多的中欧商务交往。两国在5月达成一致，将深化在基础建设、能源和电讯方面的合作。

国家电网董事长舒印彪在雅典表示，ADMIE股权出售，是中希在能源领域合作、深化双边关系及促进双边金融与贸易业务的重要里程碑。

他并称，国家电网将是ADMIE的长期战略伙伴。(完)