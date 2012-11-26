博客：中国投2500亿美元建特高压电网值不值？

记者 朱球

中国国家电网公司STGRD.UL正在大力游说政府批准2,500亿美元的升级计划.该公司称升级计划可使中国电网跃居全球领先水平,但是批评人士认为代价太高,而且可能埋下大断电的隐患.

中国经过10年爆炸性成长後,苦苦努力使电网扩张速度跟得上需求脚步.根据国家发改委智库能源研究所数据,到2020年时,电容量必须从去年底的1,060吉瓦(GW)成长至1,500吉瓦.

上周中国举行十八大时,国家电网公司党组书记、总经理刘振亚敦促领导阶层批准这项重大升级计划.计划所需资金是三峡电力工程的四倍多.三峡工程是中国造价最高的基建项目之一.

刘振亚希望中国领导人批准,到2020年时在全国建设多达20条的特高压(UHV)线路.他说,特高压电网可连结中国各地区不同的电网,帮助解决中国地域性的能源失衡现象.

但批评人士说,刘振亚此举除了想强化供电网络,也是为了巩固他自己和国家电网的地位.国家电网已是全球排名第七大的企业.

分析人士也质疑,投注如此庞大的成本,是否真能产生同等的效益.

"特高压项目的成本极高,与许多观察人士一样,我不认为这些项目符合经济效益,从能源供应保障方面来看,我也不认为这些项目合理,"独立能源分析师、前汇丰全球清洁技术研究部主管Joseph Jacobelli称.

中国的煤炭、天然气和可再生能源资源大多位於远离东部和南部城市的偏远地区,而将煤炭从这些地区运往发达地区的发电站则占用了中国铁路运输能力的60%以上.

特高压技术旨在将电力运输过程中的损耗降至最低,凭借此技术就能将发电站建在煤矿或天然气田附近,从而能够直接输送电力而无需远距离运输煤炭.这样一来,铁路运输能力得以释放,扩大铁路网的必要性也随之降低.

**中国最昂贵的能源项目**

分析师估计,如果所有特高压项目获批,总成本将高达2,500亿美元,为中国迄今最昂贵的能源基础设施项目.

国家电网在中国政坛中扮演着一个强有力的角色,其经营区域覆盖国土面积的近90%,供电人口超过11亿人.

刘振亚的游说直接牵动到北京一场角力的核心:角力的一边是希望改革国有垄断企业的人士;另一边则是这些国有垄断企业,而这些企业希望巩固和强化其垄断地位.即将卸任的中国总理温家宝在今年初表示,中国将努力破除垄断.

批评人士称,目前还不确定,中国的电力需求增长是否需要特高压电网.一名熟悉此计划的北京监管阶层消息人士称,随着中国将能源密集型产业迁往内陆和西部地区,东部和南部电力需求的增长幅度可能不会达到计划所设想的程度.

"如果真是这样,那麽这些特高压输电线可能不会获批,"这位消息人士称.由於未被授权向媒体讨论此建议,消息人士要求匿名.

这位消息人士表示,发改委正在评估刘振亚的建议,并可能在年底左右做出决定.

**断电风险?**

批评人士称特高压技术并不成熟,且并未经过什麽考验.中国是唯一一个开始大规模建构特高压电网的国家.

"以特高压输电线连结区域电网,导致全国性断电的风险偏高,"中国欧盟商会在9月发表的一份报告中指出.

多位分析师指出,中国区域电网过於脆弱,无法承受特高压输电线所传输的庞大电力.

若国家电网计划中的所有电线均架设完成,中国现有的区域电网将会有非常密切的连结.这将允许电力从国内的某个区域传送至另一地,但分析师警告称,特高压输电若有出现一些小问题,可能容易造成系统供电中断.

香港Lantau Group合伙人Michael Thomas表示,"必须先强化接收端设备."

Lantau Group及麦格理集团7月在一份联合报告中指出,使用特高压输电节约成本的效果不大.Lantau Group估计,通过特高压输电传出煤炭发电的成本为每兆瓦时256.82元人民币(41.21美元),若以铁路运送煤炭以供火力发电,则运送煤炭成本为262.86元人民币.

一名国家电网发言人士表示,特高压输电线也可完全发挥中国再生能源的潜能,并达到减排效果.中国拥有全球最大的风力发电能力,但由於国家电网苦於解决传输问题,风力发电能力有三分之一处於闲置.国家电网指出,特高压输电线可以消纳风力及太阳能发电的电力,且将构成未来智能电网的骨干.